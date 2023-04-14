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Yeniden yapılandırma görevine fazla mesai ücreti

Yeniden yapılandırma kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatındaki işlemlerin zamanında sonuçlandırılabilmesi amacıyla ilgili birimlerde çalışanlar için fazla mesai düzenlemesine gidildi.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 10:54
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Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeniden yapılandırma görevine fazla mesai ücreti

Yeniden yapılandırma görevine fazla mesai ücreti
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Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatının 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na Tabi Personeline Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesine İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karar ile 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca Gelir İdaresi Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatında yapılması öngörülen işlemlerin zamanında sonuçlandırılabilmesi için ilgili birimlerinde fazla çalışma yapmasına ihtiyaç duyulan Devlet Memurları Kanunu'na tabi personele, mesai saatleri dışında yaptıkları çalışmalar karşılığında ödenecek fazla çalışma ücretine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Buna göre, söz konusu ücret, 7440 sayılı Kanun kapsamında fazla çalışma yapmasına ihtiyaç duyulan ve mesai saatleri dışında fiilen fazla çalışma yapan, Gelir idaresi Başkanlığının Tahsilat ve İtilaftı İşler, Uygulama ve Veri Yönetimi, Gelir Yönetimi ile Mükellef Hizmetleri daire başkanlıklarında görev yapan personeli ile taşra teşkilatında anılan kanun kapsamında yapılan iş ve işlemlerde görevlendirilen personele ödenecek.

Her bir personele fazla çalışma ücreti ödenecek süre ayda 50 saati geçemeyecek.

Fazla çalışmanın her bir saati için 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun (K) Cetveli'nde belirlenmiş fazla çalışma saat ücretinin (5,40 lira) 5 katı esas alınacak.

Bu Karar hükümleri, 1 Nisan-30 Eylül 2023 dönemi için uygulanacak.

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