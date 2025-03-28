Resmi Gazete'de yayımlandı: Yurt dışına çıkışta zorunlu beyanda parasal sınır 7,5 kat artırıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Resmi Gazete'de yayımlandı: Yurt dışına çıkışta zorunlu beyanda parasal sınır 7,5 kat artırıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Türk parası çıkışlarında gümrük beyanı zorunluluğunu düzenleyen tebliğde değişikliğe gitti. Yeni düzenlemeyle, yolcu beraberinde gümrük idarelerine bildirilmesi gereken parasal sınır 25 bin TL’den 185 bin TL’ye çıkarıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, yolcu beraberinde gümrük idarelerine bildirimde bulunulması gereken parasal sınır 25 bin TL’den 185 bin TL’ye yükseltildi.

Buna göre, yurt dışına çıkış yaparken 185 bin TL’yi aşan Türk parası veya Türk parası ile ödemeyi sağlayan belgeler, Ticaret Bakanlığı’nın yayımladığı nakit beyan formu ile gümrük idarelerine bildirilecek.

MENKUL KIYMET VE TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİNDE YENİ DÜZENLEME

Yeni düzenlemeye göre yapılan bir diğer değişiklik ise, Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışındaki mali piyasalarda işlem gören menkul kıymetler, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri gibi türev araçlarını yalnızca Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yetkilendirilmiş banka ve aracı kurumlar aracılığıyla alıp satabilecekleri hükme bağlandı.

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BEDEL TRANSFERLERİ YALNIZCA BANKALAR ARACILIĞIYLA YAPILACAK

Bununla birlikte, Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışı finansal kuruluşlarla kendi inisiyatifleri doğrultusunda yaptıkları türev işlemler için aracı kurum kullanma zorunluluğu getirilmese de, bu işlemlerle ilgili bedel transferlerinin yalnızca bankalar aracılığıyla yapılması zorunlu olacak.

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DENETİMLER SIKILAŞTIRILDI

Öte yandan, kaldıraçlı işlemler ve benzer türev araçlar yalnızca SPK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirilebilecek. Yetkisiz kişilerin bu işlemlere aracılık etmesi yasaklanırken, yurt dışına transfer de yapılamayacak. Aykırı işlemler tespit edildiğinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bildirilecek.

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Yeni düzenlemeyle birlikte, Türkiye’den yurt dışına para çıkışları ve finansal işlemler üzerindeki denetimler sıkılaştırılmış oldu.

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