Fereçoğlu: Resmi kendi içime çektiğimi zannederken resmin beni kendi içine çektiğini gördüm

Röportaj Mayis Alizade

Azerbaycan Resim Akademisi'ni 1981 yılında bitiren sanatçı, 1984'te SSCB Ressamlar Birliği üyesi oldu. 1981-1995 yılları arasında Nahcıvan Güzel Sanatlar Okulu'nda resim öğretmenliği yaptı. 1996 yılında Azerbaycan Aydınlar Birliği Üyesi oldu. Sanatçının Türkiye'nin yanısıra; ABD, Japonya, Danimarka, Almanya, Bulgaristan, Fransa, Polonya, Rusya, Ukrayna ve İrlanda'da çok sayıda özel ve resmi koleksiyonda eserleri bulunmakta. Fereçoğlu, eserlerinde, empresyonizmden başlayarak modern sanata kadar birçok sanat akımını deneyerek kübizm, sürrealizm, fovizm ve soyut ekspresyonizmi birleştiren Ferecoğlu, günümüz sanatındaki gelişmeleri de kendi yorumuyla tuvallerine aktarıyor.

Uzun süre Türkiye'de çalışmalarda bulunan Azerbaycanlı ressam-eğitmen Ebülfez Fereçoğlu ile bir söyleşi yaptık.

Fereçoğlu'nun Yeniçağ'ın sorularına verdiği cevaplar şöyle.

Yeniçağ: 25 sene Türkiye'nin sanat hayatının içinde bulunarak kendi kurduğunuz sanat atölyenizde dersler verdiniz, kişisel sergiler açtınız, öğrencilerinizle birlikte grup sergilerine katıldınız. Çeyrek asırlık bir dönemle ilgili söyleyecek çok şeyiniz olmalı...

Fereçoğlu: Türkiye benim sanat hayatımda yeni bir sayfa açmıştır. Burada Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi'nin ilk senelerimde bana kucak açarak çalışmalarımı son günlerime kadar desteklemesinin altını özellikle çizmem gerekir. Kendi resim atölyemi kurdum, hepsiyle gurur duyduğum hayli öğrencim oldu. Ancak Basın Müzesi'sinde açtığım her kişisel sergim ve katıldığım grup sergiler benim için öğretici nitelikte oldu.

Yeniçağ: Bu işlere nerede, nereden ve nasıl başladınız? Sanat mı sizi kendine çekti, siz mi sanata doğru adım attınız? Ressam olmasaydınız, hangi işle uğraşırdınız?

Fereçoğlu: Herkes gibi ben de resim yapmaya çocukluğumda başladım. Beni sarıp sarmalayan resim sevgisini bir nebze olsun tuale aktarmayı becerdiysem kendimi mutlu hissederim. Doğrusunu bilmek isteseniz, ben resimi kendi içime çektiğimi zannederken resimin beni kendi içine çektiğini gördüm. Sanat dünyasında ayakta durmanın tek koşulu sınırsız emek harcamaktır. İşte ben de bugün zor sanat yolculuğunun keyfini çıkaranlardan biri olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Ressam olmasaydım, müzisyen olurdum. Çünkü resimle müziğin birbirini tamamladığı alanlarda kendimi çok sık buluyorum.

Yeniçağ: Herhangi edebi eserden, şiir mısrasından, öyküden, romandan etkilenerek yaptığınız tablolar oldu mu? Sanatçı hayatınızda edebiyatın yeri nedir?

Fereçoğlu: Yaşamım boyunca her şeyden etkilendim. Beni sarsan ağır romanları, insanı düşündüren felsefi eserleri, kalbini sızlatan şiirleri tekrar tekrar okuyarak resim eserleri yapıyorum. Nietzsche, Franz Kafka, Dostoyevski, Osho, Stefan Sweig vd. eserlerini okumaktan büyük zevk aldığım ve yaratıcı dünyamı etkileyen kalem sahipleridir. Bu insanlar benim düşünmeme yardım eden eserler yaratıkları için sanatımın da onların manevi desteğiyle olgunlaştığını hissediyorum.

Yeniçağ: Resim sanatının hangi türünde veya türlerinde çalışmaya ağırlık veriyorsunuz? Sebebi?

Fereçoğlu: Fovist, ekspresyonist, sürrealist, kübist ve naif resimlerden etkilenerek kendi omurga sütunumu oluşturmaya çalıştım. Ağırlıklı olarak figüratif tarzda yağlıboya eserleri veriyorum. Peyzaj ve natürmortlarım ise suluboya ile yaratmayı yeğliyorum. Her bir eserimde kendimi yenilemeye çalıştım, içimden geldiği gibi yaptığım eserlerimin değerlendirme hakkı sanatseverlere aittir.

Yeniçağ: Türkiye'de kurduğunuz sanat atölyenizden yetişen öğrencileriniz kişisel sergiler açarken hangi duyguları yaşıyorsunuz?

Fereçoğlu: Türkiye'de kurduğum sanat atölyelerimden yetişen öğrencilerimin başarıları beni fevkalade mutlu ediyor. Halihazırda sergi açılışlarına katılma fırsatımın bulunmamasına rağmen hepsiyle haberleşiyorum. Onların başarılarını kendi başarılarım sayıyorum.

Yeniçağ: Şu anda Azerbaycan'dasınız. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sanat ortamlarını kıyasladığınızda hangi farklı durumları görüyorsunuz?

Fereçoğlu: Sanata yaklaşım bakımından Türkiye ile Azerbaycan arasında çok fark var. Azerbaycan'da ressam kendi eserlerini sergilemek için galeri arar, Türkiye'de ise galeri sanatçıyı arar bulur. Türkiye'de bankaların galerinin açtığı sergiler sanatçıya çok büyük destektir. Türkiye'deki kültürün Azerbaycan'da da oturuşması için çok uzun zamana ihtiyaç olur diye endişeleniyorum.

Yeniçağ: Eserlerinizin hangi yollardan koleksiyonculara ulaşmasını önemsiyorsunuz? Sergiler, menajerler, müzayedeler. Bildiğimiz kadarıyla son dönemlerde eserlerinizin Türkiye'de koleksiyonculara ulaştırılması için profesyonel menajerle çalışıyorsunuz...

Fereçoğlu: Sanatçı kendi eserlerinin satış işleriyle uğraşamaz, uğraşmamalıdır. Bunu beceremez, prestij kaybeder. Ben dünyanın farklı noktalarında 10'nun üzerinde kişisel sergi açtım, Türkiye'deki sergilerimin sayısını söylemeye gerek duymuyorum. Resimlerimin koleksiyonculara profesyonel menajer üzerinden ulaştırılmasını en doğru yol olarak görüyorum. Ben satış işlerini elimi-eteğimi çekerek bu işleri genç bir menajere bırakmışım. Benim işim sanat eseri yaratmaktır. Eser varsa, koleksiyoncusu menajer mutlaka bulacaktır.