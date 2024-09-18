Ressam Mustafa Ayaz, son yolculuğuna uğurlandı

86 yaşındaki ünlü ressam Mustafa Ayaz, tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Sanat dünyasının önemli isimlerinden olan Ayaz’ın cenazesi, bugün öğle namazı sonrası Kocatepe Camii'nde kılınan törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı’na defnedildi.

Mustafa Ayaz kimdir?

1938'de Trabzon'un Çaykara ilçesinin Kabataş köyünde doğan Ayaz'ın çocukluğu, yoksulluk ve hastalıklarla geçtiğinden ilkokula 10 yaşında başladı. 1953'te Erzurum Pulur Köy Enstitüsü ortaokul son sınıfta resim yeteneğiyle hocalarının dikkatini çeken Ayaz, İstanbul Çapa Öğretmen Okulu resim bölümü sınavlarını kazandı.

Mezuniyetinin ardından bir yıl ilkokul öğretmenliği yapan Ayaz, 1960'ta Gazi Eğitim Enstitüsü'nün resim bölümüne girdi ve buradan 1963'te mezun oldu. Ayaz, sonrasında 3 yıl Çorum'da resim öğretmenliği ve atölye şefliği yaptı.