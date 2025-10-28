Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatının kronolojik olarak karakalem çizimlerle ele alan sergi sanatseverleri tarihin izinde bir yolculuğa davet ediyor.

27 Ekim’de İstanbul Sultanahmet'teki Çemberlitaş Basın Müzesi’nde açılışı yapılan sergi 14 Kasım akşamına kadar ziyarete açık olacak.

ergide Yüksel Akman’ın 100’ü aşkın siyah-beyaz Atatürk portresinin yanı sıra, yaklaşık 200 eserden oluşan geniş bir seçki yer alıyor.

Açılışıyla birlikte büyük ilgi gören sergiyi Atatürk'ün Manevi Kızı Ülkü Adatepe'nin Oğlu Ahmet Kemal Doğançay da ziyaret ederek ressam Yüksel Akman’ı kutladı.

Ressam Akman, bu sergisinde Selanik’teki çocukluk yıllarından Kurtuluş Savaşı’na, Cumhuriyet’in ilanından vefatına uzanan dönemi kapsayan çizimleriyle Atatürk ve mücadelesini farklı bir bakış açısını gündeme taşıyor.

Sanatçı, sergide ayrıca 1850’li yıllardan 1980’lere uzanan ‘İstanbul–Klasik Otomobiller, Sinema Sanatçıları ve Çizgi Roman Kahramanları’ serisinden örnekler de sunuyor. Sergi, cumartesi ve pazar günleri hariç ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.