Ressam-şair Tuncer Kırhan: Türk resim sanatının her zaman Batı'yla yarışır durumda olduğunu düşünüyorum

Röportaj: Mayis Alizade

Değerli okurlarım resim sanatının peyzaj, figür ve portre türlerinde önemli eser vermiş sanatçı Tuncer Kırhan ile Yeniçağ adına resim ve şiir üzerine sorulu cevaplı bir söyleşi yaptık. İşte Kırhan'ın, sorularımıza verdiği cevaplar...

Yeniçağ: Şiirle resim sanatınıbirlikte uygulayan birii olarak sizin için hangisi önde durmaktadır? Size göre resim yapmak mı şiirinizden etkileniyor yoksa şiiriniz mi resimden etkilendi.? Yoksa ikisi de birbirinden tamamen bağımsız mıdır?

Tuncer Kırhan: 20. Yüzyıl'ın şair ve düşünce adamı Norveçli Henri İbsen'in, bana ilke olan bir sözüyle başlamak istiyorum. O der ki; "Beni şair yapan annemin öpücüğüdür." Ceninden doğuma ve yetişme dönemine kadar bir çocuğun en çok ilişki içinde annesi olduğu bir gerçektir. Benim annem de güzel şarkı söyleyen ve güzel resim yapan biriydi. İlkokul yıllarında hayvan, doğa ve insan resimleri yapmaya yönelmemde annemin desteği olduğu bir gerçektir. Öğretmen olan babam da benim resim çalışmalarımı destekliyordu. Orta okula geldiğimde yağlı boya ile resim yapmaya başlamıştım. Hatta ilk çalışmam olan ünlü Mona Lisa'yı kopyalamış ve evde uygun bir yerde sergilediğim günlerde, evimize misafir gelen aile dostumuz Millî Eğitim Müdürü çok beğenmiş ve resmi alıp evlerine asmayı teklif etmişti. Üstelik hatırı sayılır bir para almış olmak beni mutlu etmişti. O günden sonra resim çalışmaya hız verecektim. Lise sonrası girdiğim İstanbul DGSA sınavlarında resim barajında ilk yirmi arasında yer almıştım. Ne var ki o yıl tüm branşlara eklenen matematik ve fizik derslerine hazırlıksız girdiğim için yeterli puanı alamadığım için okula giremeyecektim. Şiirle resim sanatının aynı kaynaktan beslendiğini her ikisinde de imge ve tasvir özelliği olduğuna inandığım için, içinde renk, uyum ve dengenin olduğu bir ifadedir. Her iki sanatın da birbirinden beslenerek güçlendiğine inanıyorum.

Yeniçağ: Şiire mi önce başladınız resim yapmaya mı? Gazetemizin bu dizisi çerçevesinde daha da somutlaştırırsak, resme ne zaman ve nerede başlayıp nerelere geldiniz?

T.K. Resim yapmaya ilkokulda başladığımı yukarıda ifade etmeye çalışmıştım. Şiir ile tanışmam ise, bizim oralarda şimdilerde azaldığını ifade edeceğim (aşıklık) ozanlık sanatı yaygındı. Bu kişilerin yazdığı şiirler tek sayfa halinde beş kuruş on kuruşa sokak aralarında satıldığını hatırlarım. Bunların çoğu ağıt veya mani şeklinde şeylerdi. Ortaokula geldiğim altmışlı yıllarda biriktirdiğim bu şiirlerle birlikte çağdaş şairlerin şiirlerini okurken arada bir yazmaya çalışıyordum. Delikanlı olmanın erdemiyle daha ziyade aşk üzerine duygusal mısralar üzerine yazmalarım, okulda Türkçe öğretmenimin dikkatini çektiğini hatırlıyorum.

Lisede edebiyat öğretmenimin isteği ile okulda ve Halk Evlerinde Cahit Atay, Necati Cumalı ve Orhan Asena'nın oyunlarında önemli roller alıyordum. Üniversite yıllarımda Ankara'da AST'ta tiyatro afişlerini yaparken oyundan görseller aktararak resim tutkumu grafik sanatla yoğunlaştırmış olmam beni reklam sektörüne itmiş oldu. O dönemlerde digital baskı olmadığı için büyük boy Atatürk posterleri yapan bir kaç kişiden biriydim.

O dönemde aşağıdaki şiirim yetmişli yılların popüler dergisi Yelpaze'de yayınlanınca kendimi doksanlı yıllarda çekilen Kelebeğin Rüyası filmindeki Rüştü Onur'u izlerken, "tıpkı ben" gibi diyerek empati kurmuştum.

YALNIZLIĞIM

Şimdi sarmaş dolaş,

Ahtapotun kolları gibi yalnızlığım.

Yapraklar bir başkadır dallarında,

İnsan yaşamalıyım der yaşarken.

Umut doludur, ses doludur.

Alıştım oysa ter kokan gecelere,

Şimdi terasında uykuyu arar kimileri,

Batar gözlerine esen iyot kokusu.

Şimdi sarmaş dolaş,

Ahtapotun kolları gibi yalnızlığım.

1969-Kars

Lisede okurken kitaplarla aramın daima iyi olması bir yana, klasiklerin dışında, her nedense altı yedi punto ile basılmış Varlık yayınları ve dergisinin müdavimi olmuştum. O yıllarda bizim kuşağın okuduğu Cahit Sıtkı ve Orhan Veli, Cemal Süreya, Özdemir Asaf, Melih Cevdet, Rıza Polat dışında yasaklı şair Nazım Hikmet'in gizli olarak elden ele dolaşan pelur kopya şiirini okuduğumda çıkması zor bir zirveye ulaşmak için okumaya ve yazmaya devam ettim.

İletişim eğitimim sırasında TRT'den bir hocamın teşviki ile artistik şubede üç yıl grafikerlik yapacaktım. O dönemler bilgisayar olmadığı için bütün jenerik ve grafik işleri el ile vücuda getirilmesi gibi bir mutfakta çalışmış olmak, gerçek bir okuldu diyebilirim.

Eğitimimi tamamlayınca vatani görev ve evlenme gibi uzun ve mutlu bir yola çıktığım için sadece yazmak ve resim yapmak üzerine yoğunlaşan bir sürece girmiştim. Resim çalışmalarımı sergilediğim sırada "Toz Pembe" adlı kitabımıda okurlara sunmuştum. Olgunluk çağım dediğim 2014 yılında "Bu Kaçıncı Sen" adlı şiir kitabım yayınlandı. Burada sırası gelmişken kitapta yer alan İstanbul adlı şiirimden bir bölüm aktarmak isitiyorum.

"...Martılar uçuyor şimdi Ortaköy'de,

Bir kanadı Kanlıca' da,

Öteki Aşiyan'da,

Başımda kavak yelleri,

Dilimde yepyeni aşk sözcükleri var.

Bir şarkı geliyor uzaklardan,

Buselik makamında,

Bir aşk ki kelepçeli,

Bir sevda ki deli dolu,

"Bin Bir Gece Masalı" halt etmiş,

Bir kadın yürüyor Beyoğlu'nda,

Alimallah her kesin gözü onda,

Saçları küheylan yelesi kızıl,

Dudakları gonca bir gül,

Gözleri Marmara denizi,

Yüzü kar çiçekler kadar taze,

Nereden ne zaman geldiği bilinmeyen,

İstanbul gibi edalı,

İstanbul gibi tutkulu,

İstanbul gibi yürek yakan."

1985 yılında aynı kurumda çalıştıığım şair Dr. Ceyhun Atıf Kansu ile şiir ve düz yazı üzerine yaptığım sohbetlerde, beni öykü yazmaya teşvik etmesi etkili olsa da, bu uzun yazma yolculuğu yirmi yıl sürecekti. Şimdilerde baskı aşamasında olan "Yaşanmış Öyküler" adıyla görücüye çıkacak olan kitabı heyecanla bekliyorum.

Yeniçağ: Eserlerinizi incelediğimizde Türk peyzajının İbrahim Safi ekolüne yakın durduğunuzu görüyoruz. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?

T.K. Çok teşekkür ederim. Azerbaycan kökenli Türk resim sanatının İstanbul ressamı olarak kabul ettiğim İbrahim Safi, yaşamını idame etmek için doğa zenginliğini resmetmesi bana göre resim sanatının Orhan Veli'sidir. İbrahim Safi'nin eserleri gerek konu gerekse renk armonisi her hangi bir etkilenme ile değil, tamamen doğaçlama olarak benzerlik göstermesi beni mutlu eder.

Yeniçağ: Figür ve portre türlerinde de önemli eserler verdiğinizi biliyoruz. Örneğin Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurucusu Mehmet Emin Resülzade'nin otuz beş sene önce yaptığınız portresi gibi. Figür ve portre türüne bakışınızı öğrenebilir miyiz?

T.K. Yukarıda söz ettiğim gibi, yetmişli yıllardan itibaren büyük boy resim yapmak ticari amaçlı olsa da, toplumsal ve kültürel bir gereksinimdi. Bu ihtiyacın giderilmesi özellikle Ankara'da ön plana çıkması sanat çevrelerini zorluyordu. Atatürk posterleri üzerine çalışmalarımız artık fırça yerine tabanca boya ile yapılır hal aldığı 1990'lı yıllarda resim sanatının ileri durumda olduğu Azerbaycan'da 28 Mayıs 1918 tarihinde tarihte ilk demokratik Türk cumhuriyetinin kurucusu Mehmet Emin Resulzade'nin 30 metre karelik portresinden sonra, 1992 tarihinde Azerbaycan'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için merhum cumhurbaşkanı Elçibey'in aynı ölçüde portresini yapmıştım.

Yeniçağ: Son yarım asırdır içinde bulunduğunuz Türk resim sanatının bu süre içindeki serüveni:Geldiği nokta ve bundan sonraki gelişimine ilişkin görüşleriniz?

T.K. Türk resim sanatının Batı ile her zaman yarışır seviyede olduğunu düşünüyorum. Türk ressamlarının Avrupa'da ve Amerika'daki başarılı çalışmalarını gururla takip eidyorum. Geçmişte önemli eserler ortaya koyan Şeker Ahmet Paşa'dan Fikret Mualla ve Abidin Dino, Ayetullah Sümer ne kadar önemli ise, günümüz sanatçılarından; Mehmet Güleryüz, Güngör Taner, Devrim Erbil ve ismini sayamadığım ustaların hepsi çok değerli isimlerdir.

Yeniçağ: Yurt dışında sergilerini açma işi sizin tercihinize bırakılması halinde seçeceğiniz beş Türk ressamı kimler olurdu?

T.K. O kadar değerli sanatçı var ki, seçmenin zor iş olduğunu düşünüyorum. Yine de, Avni Arbaş, Bedri Rahmi, Nurullah Berk, Zühdü Mürüdoğlu ve Nuri İyem diyebilirim.

Yeniçağ: Şiir ve resim birlikte anıldığında kuşkusuz akla ilk Nazım Hikmet geliyor. Sizin bakış açınızdan şair ve ressam Nazım Hikmet kimdir?

T.K. Nazım Hikmet Türkçeyi en iyi kullanan biridir. Ondaki anlatım yetisi, tıpkı bir enstrümandan uyumla süzülen notalar gibi akarak kulağa ve yüreğe hitap etmektedir.

Piraye için yazdığı şiirinde "Karım benim/İyi yürekli/altın renkli/gözleri baldan tatlı arım benim" mısraları ne kadar uyumlu ve şiirsel ise, Bursa cezaevinde yazdığı "Kurtuluş Savaşı Destanı" adlı destansı şiirinde her mısra ve her sözcük savaş meydanında yaşamışçasına olağanüstü bir yetenek ve titizlikle yazılmıştır. Kaldı ki bu destanı Melih Cevdet Anday'ın bavullarla taşıdığı kurtuluş yıllarına ait gazeteler üzerinden kurgularken nasıl bir çetin işin üstesinden geldiğini göstermiştir. O nedenle diyebiliriz ki; Nazım Hikmet Türkçenin ve Türk şiirinin efendisidir.