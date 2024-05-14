Restoran kuryesi öldürüldü, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: DHA
Restoran kuryesi öldürüldü, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Balıkesir'de bir zincir restoranda motorlu kurye olarak çalışan Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencisi Ata Emre Akman (20), E.Ö. (17) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 11 Mayıs'ta Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi'nde gerçekleşti. Restoranda kurye olarak çalışan Akman, sipariş teslimi yaparken E.Ö. tarafından saldırıya uğradı. E.Ö., bilinmeyen bir nedenle Akman'ı bıçakladı. Kanlar içinde kalan Akman, olay yerinde hayatını kaybetti. E.Ö. kaçarken, olaya tanık olanlar polise ihbarda bulundu. Sağlık ekibinin müdahalesi sonucunda Akman'ın öldüğü belirlendi ve cesedi Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olay yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Kimliği tespit edilen E.Ö., ailesinin yaşadığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. E.Ö. ile babası O.Ö. gözaltına alındı. E.Ö.'nün 6 ayrı suç kaydı bulunuyordu. İşlemlerin ardından E.Ö. tutuklanırken, babası serbest bırakıldı.

Olayın güvenlik kamerası görüntüleri, yakındaki bir okulun kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Akman'ın bıçaklanarak motosikletinin üzerine düştüğü görülüyor.

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