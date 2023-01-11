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  • Kuzu karkası vince bağlayıp çakarlı araca böyle bindirdiler. Restoran reklamına polisten şok ceza

Kuzu karkası vince bağlayıp çakarlı araca böyle bindirdiler. Restoran reklamına polisten şok ceza

İstanbul’da reklam filmi çeken bir restoran vince bağladığı kuzu karkası çakarlı otomobile bindirdi. Polis otomobil sahibine ‘Usulsüz çakar tertibatı taktırmak’ ve ‘Cam filmi taktırmak’ suçlarından toplam 2 bin 250 lira para cezası verdi.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 22:12
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Restoran reklamına polisten şok ceza. Kuzu karkası vince bağlayıp çakarlı araca bindirdiler

Kuzu karkası vince bağlayıp çakarlı araca böyle bindirdiler. Restoran reklamına polisten şok ceza
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İstanbul'da bir restoran sosyal medya hesapları için reklam filmi çektirmek istedi. Ocakbaşı olarak bilinen et restoranı, kuzu karkası vince bağlanarak havaya kaldırıldı. Vince bağlanan et, daha sonra aşağı indirildi ve çakarlı bir otomobile bindirildi.

GÖRÜNTÜLER EMNİYETİ HAREKETE GEÇİRDİ

Bahçelievler Yenibosna otobüs durağında çekilen reklam filminde otomobil, çakarları açık vaziyette siren çalarak restorana doğru ilerlerken görüntülendi. Reklam filmi restorana ait sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Ancak görüntülerde çakarlı otomobili fark edenler duruma tepki gösterdi. Görüntüler emniyeti de harekete geçirdi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntülerdeki otomobilin plakasından sürücüye ulaştı. A.F. isimli kişiye ait olduğu belirlenen otomobilde, çakar tertibatının usulsüz olduğu tespit edildi.

Ekipler A.F.'ye 'Mevzuatta belirtilen ışıklı veya sesli uyarı işareti veren cihazları, mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak'  suçundan bin 823, 'Cam filmi taktırmak' maddesinden 427 lira olmak üzere toplamda 2 bin 250 lira para cezası uyguladı. (DHA)

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True Men
11.01.2023 22:36
Bu zihniyetle ülke ilerler mi ? Nasa yeni ,yaşanabilir bir gezegen buluyor, bu adamlar kesilmiş hayvanı vince bağlıyor.  
 
Etin tadını unuttum
11.01.2023 22:16
Kimse gidip oradan et yemesin. Böyle bir şeyi nasıl yaparlar...  
 
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