Restoran sahibi müşteriyi öldürdü

Kaynak: İHA
Restoran sahibi müşteriyi öldürdü

İzmir'in Buca ilçesinde bir restoranda, işletme sahibi ile müşterinin kavgası kanlı bitti. Tabancayla vurulan genç müşteri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken işletme sahibi gözaltına alındı.

Vali Rahmi Bey Mahallesi Menderes Caddesi'ndeki restorana müşteri olarak gelen Emirhan Kaya (20) ile işletme sahibi Yılmaz E. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştü ve olay dışarı taştı.

Sokakta devam eden kavgada işletme sahibi Yılmaz E., yanındaki tabancayla Kaya'ya ardı ardına ateş açtı. Sırtından, kalçasından ve ayağından yaralanan genç müşteri, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Emirhan Kaya, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından şüpheli Yılmaz E., polis tarafından gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

aw524823-01.jpg

Son Haberler
Bruno Lage'dan rövanş öncesi flaş sözler! Mourinho ve F.Bahçe'yi övdü
Bruno Lage'dan rövanş öncesi flaş sözler! Mourinho ve F.Bahçe'yi övdü
Mauro Icardi Napoli ile anılıyordu! Fabrizio Romano açıkladı: Anlaşma sağlandı
Mauro Icardi Napoli ile anılıyordu! Fabrizio Romano açıkladı: Anlaşma sağlandı
Güvenlik şeridinde ihmalkarlık ölümle sonuçlandı
Güvenlik şeridinde ihmalkarlık ölümle sonuçlandı
İstanbul Valiliği'nden sosyal yardımları hakkında yeni karar
İstanbul Valiliği'nden sosyal yardımları hakkında yeni karar
Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik iddianame kabul edildi
Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik iddianame kabul edildi