Restorana haraç kurşunu! Beşiktaş’ta şok görüntüler

Kaynak: DHA

İstanbul Beşiktaş’ta bir işyerinde istedikleri haracı alamayan şüpheliler, işyerini kurşunladılar. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler üzerine polis yaptığı çalışma olayın azmettirici ve kurşunlayan zanlıyı gözaltına aldı.

Olay, 13 Mayıs'ta saat 05.30 sıralarında Bebek Mahallesi, Cevdetpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Caddedeki restoranın önüne gelen şüphelilerden biri belindeki silahı çıkararak art arda ateş etti. Açılan ateş sonucu iş yerine 4 kurşunun isabet ettiği belirlenirken diğer şüpheli o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. İhbar üzerine olay yerine gelerek çalışma başlatan polis ekiplerinin, iş yeri sahibiyle yaptığı görüşmede kimseyle husumetinin olmadığını ve herhangi bir tehdit almadığını söylediği öğrenildi.

istanbul-besiktasta-harac-icin-restora-751344-221763.jpg

Olayın ardından Gasp Büro Amirliği'ne bağlı ekiplerin başlattığı çalışmalarda saldırı anının güvenlik kamerasına yansıdığı belirlendi. Görüntülerde, maskeli oldukları belirlenen şüphelilerden birinin iş yerine ateş açtığı diğerinin ise olayı cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüldü. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit eden polis, Küçükçekmece'de 2, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 2 olmak üzere 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

istanbul-besiktasta-harac-icin-restora-751346-221763.jpg

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayda silah kullanan A.M. (17), olayı kaydeden Ö.C.(17) ve azmettirici olduğu iddia edilen S.M.İ.(19) yapılan operasyonlarla gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 suç kaydı olduğu öğrenilen 18 yaşından küçük Ö.C. ve A.M., ifade işlemlerinin ardından Çocuk Şube Müdürlüğü'nden, S.M.İ'nin ise Asayiş Şube Müdürlüğü'nden adliyeye sevk edildi. Kurşunlama olayını gerçekleştiren A.M. tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer iki şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

istanbul-besiktasta-harac-icin-restora-751345-221763.jpg

Son Haberler
CHP'li 5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
CHP'li 5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
Naci Görür, Ege'deki deprem sonrası İstanbul'a işaret etti!
Naci Görür, Ege'deki deprem sonrası İstanbul'a işaret etti!
Usta isimden olay itham! "Acun Ilıcalı Ali Koç'u zor duruma düşürdü"
Usta isimden olay itham! "Acun Ilıcalı Ali Koç'u zor duruma düşürdü"
Sınıfta sürpriz: Bakan Tekin, sınıfa elinde çiçek ile girdi
Sınıfta sürpriz: Bakan Tekin, sınıfa elinde çiçek ile girdi
Kurban pazarındaki besici: Hayvancılık bitti, selasını okuyan yok
Kurban pazarındaki besici: Hayvancılık bitti, selasını okuyan yok