Restorana haraç kurşunu! Beşiktaş’ta şok görüntüler

Olay, 13 Mayıs'ta saat 05.30 sıralarında Bebek Mahallesi, Cevdetpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Caddedeki restoranın önüne gelen şüphelilerden biri belindeki silahı çıkararak art arda ateş etti. Açılan ateş sonucu iş yerine 4 kurşunun isabet ettiği belirlenirken diğer şüpheli o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. İhbar üzerine olay yerine gelerek çalışma başlatan polis ekiplerinin, iş yeri sahibiyle yaptığı görüşmede kimseyle husumetinin olmadığını ve herhangi bir tehdit almadığını söylediği öğrenildi.

Olayın ardından Gasp Büro Amirliği'ne bağlı ekiplerin başlattığı çalışmalarda saldırı anının güvenlik kamerasına yansıdığı belirlendi. Görüntülerde, maskeli oldukları belirlenen şüphelilerden birinin iş yerine ateş açtığı diğerinin ise olayı cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüldü. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit eden polis, Küçükçekmece'de 2, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 2 olmak üzere 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayda silah kullanan A.M. (17), olayı kaydeden Ö.C.(17) ve azmettirici olduğu iddia edilen S.M.İ.(19) yapılan operasyonlarla gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 suç kaydı olduğu öğrenilen 18 yaşından küçük Ö.C. ve A.M., ifade işlemlerinin ardından Çocuk Şube Müdürlüğü'nden, S.M.İ'nin ise Asayiş Şube Müdürlüğü'nden adliyeye sevk edildi. Kurşunlama olayını gerçekleştiren A.M. tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer iki şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.