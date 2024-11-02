Restoranda karşılaştığı husumetlisini öldüren zanlı tutuklandı

Burdur'da dün gece alkollü bir restoranda kendisinden sürekli haraç istediğini iddia ettiği husumetlisini 6 el ateş ederek öldüren Ramazan Uçar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur'da dün gece 21.00 sıralarında iddialara göre daha önceden aralarında husumet bulunan Hüseyin Mete (42) ile Ramazan Uçar (35) alkollü restoranda karşılaştı. Hüseyin Mete'nin yan masasına oturan Ramazan Uçar bir süre sonra yanında taşıdığı silahı çıkararak Hüseyin Mete'ye 6 el ateş edip olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine restorana çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Hüseyin Mete'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Öte yandan, kaçan şahsı yakalamak üzere çalışma başlatan polis ekipleri kısa sürede Ramazan Uçar'ı yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleriyle Burdur Adliyesi'ne sevk edilen Ramazan Uçar kasten adam öldürme suçundan çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlk ifadesi ortaya çıktı: "Benden haraç isterdi"

Adliyeye sevk edilen Ramazan Uçar'ın emniyetteki ilk ifadesinde cinayeti işleme sebebine ilişkin, "Hüseyin Mete benden sürekli haraç isterdi. Daha önce de 50 bin TL aldı ama geri vermedi. Olay günü restorana geldiğinde de "ben bugün burada yiyeceğim içeceğim ama hesabı sen ödeyeceksin" dedi" iddialarında bulunduğu öğrenildi.