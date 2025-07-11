Restoranda nesli tükenme tehlikesi altındaki papağan ele geçirildi

Kaynak: İHA
Restoranda nesli tükenme tehlikesi altındaki papağan ele geçirildi

Aksaray’da bir restorana düzenlenen operasyonda nesli tükenme tehlikesi altındaki papağan ele geçirildi. Sağlık kontrolü yapılan papağan hayvanat bahçesine teslim edilirken yasaklı hayvanı bulunduranlara para cezası verildi.

Edinilen bilgiye göre, doğanın ve hayvanların korunması amacıyla birçok faaliyet yürüten Aksaray Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmalarda Paşacık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir restoranda, bulundurulması, beslenmesi, ticareti yasak olan ve nesli tehlike altında bulunan Ara Macao papağanı bulunduğunu tespit etti.

Polis ve zabıta ekipleriyle birlikte harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, papağanı restoranda bir personelin omuzunda buldu. Papağan kafese konularak ekiplerce koruma altına alınırken, papağanın sahibine 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu çerçevesinde işlem yapılarak yasaklı hayvan bulundurmaktan 11 bin 677 lira para cezası kesildi.

Papağan, sağlık kontrolü ve ardından Konya Karatay Hayvanat Bahçesine teslim edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne götürüldü.

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