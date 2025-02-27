Restoranda silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü!

Kaynak: AA
Restoranda silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü!

Başakşehir'de restoranda silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi Doğa Park Caddesi'ndeki bir restoranda Kasım Doğan'ın (28) silahla ateş edilerek öldürülmesine ilişkin çalışma yaptı.

Adana'dan İstanbul'a gelen Doğan'a, arkadaşıyla oturduğu restoranda şüphelilerce silahla ateş edildiği belirlendi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Doğan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ekiplerin olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu arada, geçen yıl Doğan'ın kardeşinin de Adana'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

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