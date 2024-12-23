Restoranın çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: DHA
Restoranın çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir restoranın çiftlik bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Çiftlikte hayvan bulunmaması büyük bir faciayı önlerken, yangın sonucunda maddi hasar oluştu.

Olay, saat 22.00 sıralarında Alaaddinbey Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. Çiftlik bölümünden yükselen alevleri gören vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Çiftlikte hayvan bulunmadığı için herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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