Restoranın çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü

Çiftlikte hayvan bulunmaması büyük bir faciayı önlerken, yangın sonucunda maddi hasar oluştu.

Olay, saat 22.00 sıralarında Alaaddinbey Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. Çiftlik bölümünden yükselen alevleri gören vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Çiftlikte hayvan bulunmadığı için herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.