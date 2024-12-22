Restoranın çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: İHA
Restoranın çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da, bir restoranın çiftlik bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bursa'da, bir restoranın çiftlik bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Hayvanın olmadığı çiftlik kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Alaaddinbey Mahallesi'ndeki bir restoranın çiftlik bölümünden çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Hayvanların olmadığı çiftlikte maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle araştırılıyor.

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