Ticaret Bakanlığı, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde faaliyet gösteren bir restoranda menüde yer alan fiyat ile tahsil edilen ücret arasında fark tespit edilmesi üzerine işletmeye idari para cezası verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bir vatandaşın “Tavuk Dürüm + Patates + İçecek 280 TL” olarak belirtilen menüde, içecek tercihi kola olduğunda ek ücret talep edildiğini bildirmesi üzerine ekipler inceleme başlattı.

Yapılan denetimde, menü fiyatı ile müşteriden alınan ücret arasında farklılık olduğu belirlendi. Bu kapsamda, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 54. maddesi uyarınca işletmeye idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, söz konusu uygulama “yanıltıcı reklam” kapsamında değerlendirilmek üzere Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü – Reklam Kurulu’na sevk edildi.

Ticaret Bakanlığı sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Bir vatandaşımızdan, İzmit merkezde faaliyet gösteren bir restoranda, menüde ve ışıklı tabelada 'Tavuk Dürüm + Patates + İçecek 280 TL' olarak belirtilmesine rağmen, menüde yer alan içecek seçeneği kola tercih edildiğinde ek ücret talep edildiği yönünde bildirim alınmıştır. Ticaret Bakanlığımız ekiplerince konu hakkında ivedilikle inceleme gerçekleştirilmiştir. Yapılan denetim sonucunda; menü fiyatı ile tahsil edilen fiyat arasında farklılık bulunduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 54. maddesi uyarınca işletme hakkında idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca, söz konusu uygulama 'yanıltıcı reklam' kapsamında değerlendirilmek üzere Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü – Reklam Kurulu’na sevk edilmiştir. Vatandaşlarımızın benzer durumlarla karşılaşmaları halinde ALO 175 Tüketici Danışma Hattı veya CİMER üzerinden bildirimde bulunmaları önemle rica olunur."