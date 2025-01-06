Restoranlarda tepki çeken yeni uygulama. Rezervasyona da para ödenecek mi?

Restoranlar, harcama limiti belirleme ve sosyal medya hesabına göre müşteri seçme gibi tartışmalı uygulamaların ardından şimdi de rezervasyon için kapora şartı getirdi.

Daha önce yalnızca özel günlerde talep edilen rezervasyon, artık normal zamanlarda da zorunlu hale geldi. Ancak bu kez müşterilerin önceden ödeme yapması isteniyor. Yeni uygulama, tüketiciler arasında tepkiye yol açarken, işletmeler ise bu yöntemi garanti gelir sağlamak adına savunuyor.

Buna göre bazı restoranlar 500 lira isterken bazısı ise belirledikleri menü ücretinin tamamını istiyor. ATV'nin haberine göre İade söz konusu olduğunda ise çoğu parayı iade etmiyor.

Restoran sahipleri ise bunun doğru bir uygulama olduğunu şu sözlerle anlattı:

İstatistiklere dayanarak söylüyorum en az yüzde 30'u gelmiyor. Yüzde yüz paranın alınması gerekiyor. Yoksa zarar ediyor işletmeler.



REZERVASYON İÇİN KAPORA ÜCRETİ YASAL MI?"

Avukat İbrahim Güllü, söz konusu yasal boşluğa şu sözlerle değindi; "Kapora kavramı hukukumuzda düzenlenmedi. Bunun yerine bağlanma parası ya da cayma parası olarak iki ayrı tanım getirilmiştir. Buna göre eğer verilen para bağlanma parası ise sözleşmeden caysa dahi o meblağ iade edilecektir. Eğer verilen kapora cayma parası ise meblağ iade edilmeyecektir." dedi

VATANDAŞ HAKKINI NASIL KORUYACAK?

Güllü, "Rezervasyonlarından dolayı ödeme yapacaklarsa bunu bağlanma parası olarak açıklamaya yazsınlar. Rezervasyon iptali durumunda ise hemen firmaya yazılı bir bildirimde bulunsunlar tüketici heyetine başvurarak paralarının iadesini talep edebilirler." ifadelerini kullandı.