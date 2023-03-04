Restorantlara yapma içki satışına baskın

İHA'nın haberine göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, restoranlara satışı yapıldığı belirlenen sahte alkolün üretici, dağıtıcı ve aracılarına yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 2 ay süren istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; sahte alkol imalatı yapan suç örgütü yapılanması deşifre edildi.

Eyüpsultan'da kaçak imalathane kurarak kaçak alkol imal eden şahısları suçüstü yakalamak için belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda; sahte bandrollü 1 bin 500 litre rakı, 1 bin 200 litre viski ve bin litre votka olmak üzere toplam 3700 litre sahte içki, bin 500 litre etil alkol, 4 bin adet sahte bandrol ile 5 bin adet şişe kapağı ele geçirilirken 4 şahıs da suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan Z.Y., A.Y., I.M. ve H.N. isimli şahıslar, ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.