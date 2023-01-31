﻿Restorasyon hükümeti hazırlığı...

Millet İttifakı'nı oluşturan altı siyasi partinin hazırlayıp kamuoyuna sunduğu "Ortak Politikalar Mutabakat Metni"nin, ortak cumhurbaşkanı adayının seçim beyannamesinin ve seçimlerden sonra uygulanacak hükümet programının ana omurgasını oluşturacağı da bildirildi.

Seçmen, seçim beyannamesini veya seçimden sonra iktidar olunursa hükümet programını okumaz... Bu tür önemli metinleri okuyanların oranı çok düşüktür. Bunun yerine, siyasilerin söylemleri takip edilir ve güven duyulan gazetecilerin değerlendirmelerine bakılır...

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Bu sebeple ben işimin gereğini yapayım ve metinde dikkatimi çeken konuları ele alayım...

Metin, "Ülkemiz, Cumhuriyet tarihinin en derin yönetim ve ekonomik krizlerinden birini yaşamaktadır. Bu krizin en temel sebebi 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' ile keyfi ve kural tanımaz yönetim anlayışıdır. Mevcut sistem, Devlet için bir beka sorununa dönüşmüştür." sözleriyle başlıyor... Türkiye, soruşturma anlayışı beğenilmeyen savcının izine gönderildiği, siyasi talep doğrultusunda karar vermeyeceği belli olan hâkimin başka ile sürüldüğü bir ülke konumuna gerilemiştir! Bu durum, yargının tamamen siyasallaştığını yani ülkede adalet beklentisinin sıfıra düştüğünü gösterir. Dolayısıyla hukuk devletinin yeniden kurulması, birinci önceliktir...

Metinde "Dış politikada iç siyasi hesaplara ve ideolojik yaklaşımlara dayalı uygulamalara son vereceğiz." deniliyor ki Türkiye'nin yeniden "güvenilir ülke" olması için bunlar şarttır.

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Metnin savunma politikaları ile ilgili bölümünde "Askerî liseler, Harp Akademileri, kurmay subay, subay ve astsubay yetiştiren tüm okullar ile ilga edilen etkin sistemleri tekrar açacağız. Kuvvet komutanlıklarını tekrar Genelkurmay Başkanlığı'na bağlayacağız." deniliyor ki bunlar da Millî Savunma için hayati derecede önemlidir.

Metinde "Vatandaşlık verilmesiyle ilgili geçmiş işlemleri kapsamlı incelemeye alacak, yanlış beyan/ bilgi/belge verdiği tespit edilenlerin vatandaşlıklarını iptal edeceğiz" ve "Gayrimenkul satın alana vatandaşlık verilmesi gibi uygulamaları kaldıracağız" denilmesi, Millet İttifakı'nın bir restorasyon hükümeti kurmayı planladığını gösteriyor. Zira AKP iktidarı devleti devlet olmaktan çıkarmış durumdadır. (Restorasyon, "aslına uygun olarak yenilemek" demektir...)

Metinde bir taraftan, "Göçmen ve sığınmacıların eğitim çağındaki tüm çocuklarının eğitime erişimini sağlamak"tan söz edilirken diğer taraftan "Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin güvenli ve iç hukukumuz ile uluslararası hukuka uygun biçimde mümkün olan en kısa sürede ülkelerine geri dönmelerini sağlayacağız." vaadinin verilmesi çelişkilidir.

"Sığınmacıları ülkelerine geri gönderecekseniz neden eğitim çağındaki çocukları için politika geliştiriyorsunuz?" sorusu akla geliyor...

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Tarım ve Gıda Güvenliği Bakanlığı" olarak yeniden yapılandırılması, gıda güvenliği konusuna verilen önemi gösteriyor.

Yine "Köy okulları ve sağlık ocaklarını yeniden açacağız. Ziraat Bankası'nı tekrar çiftçinin bankası yapacağız. Büyükşehir Yasası'yla mahalleye dönüştürülen köylere tüzel kişiliklerini iade edeceğiz." ifadeleri de restorasyon düşüncesinin yansımasıdır. Bu, köy öğretmenleri geri dönüyor, köylerde hayat yeniden canlanacak demektir... Zira AKP iktidarında köylerde çocuk ve genç kalmadı!

"KPSS sınavlarından sonra mülakat uygulamalarına son verecek, yazılı sınavda en yüksek puan alandan başlamak üzere personel alımı yapılmasını sağlayacağız. KPSS sınavlarının sayısını artıracak ve sınavlardan ücret almayacağız" sözü de partizanlığa son vermek bakımından önemlidir...

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Ekonomi politikaları ile ilgili bölüme ben girmeyeyim ama enerji ve madenle ilgili bölümde, yabancı şirketlerden alınan devlet payının komikliği üzerinde hiç durulmamış olması çok ciddi bir eksikliktir...

Bu mutabakat metninde, "1921 Anayasası'nı esas almak" yani, devletin 1924 Anayasası ile tespit edilen kuruluş felsefesini tanımamak gibi bir garabete ise düşülmemiş...