Retina iğnesine bekleyen onay çıktı

İsviçre’deki ilaç yetkilisi Swissmedic, Roche’un Vabysmo adlı göz tedavisinin önceden doldurulmuş iğnesine onay verdi. Bu ilaç, retina hastalıklarının tedavisinde kullanılıyor. Roche, bu iğneyi neovasküler ya da "ıslak", yaşa bağlı makula dejenerasyonu (nAMD), diyabetik makula ödemi (DME) ve retina ven tıkanıklığı sonrası makula ödemi (RVO) gibi üç önemli göz rahatsızlığının tedavisinde öneriyor. Bu hastalıklar, tedavi edilmezse kalıcı görme kaybına yol açabiliyor.

Avrupa Komisyonu tarafından geçtiğimiz Cuma günü onaylanan tedavi, İsviçre'deki Swissmedic'ten de onay aldı. Vabysmo'nun önceden doldurulmuş şırıngası, göz doktorları için büyük bir kolaylık sağlıyor. İlaç, özellikle göz içi enjeksiyonlar için özel olarak tasarlanmış bir iğneyle birlikte paketleniyor. Böylece doktorlar, hastalarına tedaviyi doğrudan gözün cam tabakasına enjekte edebiliyor.

Roche'un tedavisinin, piyasada mevcut olan diğer Vabysmo şişelerine kıyasla büyük avantajı, kullanım kolaylığı ve pratikliği. Bu yeni şırınga sayesinde göz tedavisi, daha hızlı ve verimli bir şekilde yapılabiliyor. Şirket, bu tedavi seçeneğinin, özellikle göz doktorlarının uygulama açısından işini kolaylaştıracağına dikkat çekiyor.

Avrupa'da, bu üç retina hastalığından etkilenen 9 milyondan fazla hasta bulunuyor. Bu hastalıklar, görme kaybına yol açabilen ciddi sağlık sorunlarıdır ve doğru tedavi ile hastaların görme yetenekleri korunabilir. Roche’un bu yenilikçi tedavisi, bu hastalıkların tedavisinde önemli bir adım olarak görülüyor.

Vabysmo'nun İsviçre'deki onayı, göz hastalıklarının tedavisinde büyük bir gelişme olarak kaydedildi. Şirket, bu tedavi ile daha fazla hastanın yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.