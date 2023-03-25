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Son araştırma ortaya koydu: Alzheimer gözden tespit edilebilir

Florida'da yapılan bir araştırma, retinadan alınan örnekler ile alzheimer gibi bilişsel hastalıkların erkenden tespit edilebildiğini ortaya koydu.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 16:37
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Retinadan, Alzheimer tespiti yapılabilir

Son araştırma ortaya koydu: Alzheimer gözden tespit edilebilir
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Florida'daki Nörodejeneratif Hastalıklar Enstitüsü'nde yapılan bir araştırmaya göre; retina alzheimer gibi bilişsel hastalıkların erken teşhisinde rol oynayabiliyor.

Araştırmada görev alan göz doktoru Dr. Christine Greer, "Göz beyne açılan penceredir. Gözün arka tarafına, optik sinire ve retinaya doğru bakarak doğrudan sinir sistemini görebilirsiniz" diye konuştu.

Alzheimer hastalığında hafıza ve davranış etkilenmeye başladığında, hastalığın iyice ilerlediği kabul ediliyor. Şubat'ta yapılan araştırma ise Alzheimer'ın gözlerin semptomlar başlamadan önce teşhis etmede nasıl bir trol oynayabileceğini inceledi. Nörolog Dr. Richard Isaacson, "Alzheimer hastalığı, beyinde hafıza kaybının ilk belirtilerinden onlarca yıl önce başlar" dedi.

CNN'in aktardığına göre, araştırmada farklı derecelerde zihinsel gerileme yaşayan 86 kişinin retina ve beyinlerinden alınan dokular incelendi.

Araştırmanın başyazarlarından Maya Koronyo-Hamaoui, ''Çalışmada protein profillerinin ve Alzheimer hastalığının insan retinasındaki moleküler, hücresel ve yapısal etkilerinin ve bunların beyin ve bilişsel işlevdeki değişikliklere nasıl karşılık geldiğinin ilk kez derinlemesine gösterildiğini'' ifade etti.

Araştırmacılar, yazarlara göre, şimdiye kadar incelenen en büyük retina örneği grubu olan Alzheimer hastalığı ve hafif bilişsel bozukluğu olan 86 insan donörden 14 yıl boyunca retina ve beyin dokusu örnekleri topladı. Araştırmacılar daha sonra normal bilişsel işleve sahip bağışçılardan alınan numuneleri, hafif bilişsel bozukluğu olanlarla ve ileri evre Alzheimer hastalığı olanlarla karşılaştırdı.

Acta Neuropathologica dergisinde şubatta yayımlanan çalışma, hem Alzheimer hem de erken bilişsel gerileme yaşayan kişilerde Alzheimer hastalığının önemli bir göstergesi olan beta-amiloidde önemli artışlar olduğunu gözlemledi.

Araştırmada görev almayan, ama CNN için bulguları değerlendiren Isaacson, "Bulgular, bilişsel semptomları olmayan veya çok az olan kişilerde de belirgindi, bu da bu yeni göz testlerinin erken teşhise yardımcı olmak için iyi konumlandırılmış olabileceğini düşündürüyor" dedi.

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