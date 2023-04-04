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Retinol nedir? Retinol’ün cilde faydaları neler?

Son zamanlarda retinol cilt bakımında trend bir uygulama haline geldi. Kırışıklık gibi pek çok soruna iyi geldiği söylenen retinollerin kullanımı gün geçtikçe artıyor. Peki, retinol nedir? Retinol’ün cilde faydaları neler?

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 16:41
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Retinol nedir? Retinol’ün cilde faydaları neler?

Retinol nedir? Retinol’ün cilde faydaları neler?
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Popüler bir cilt bakım bileşeni olan retinol son zamanlarda sıkça tercih ediliyor. Retinolleri kullanmayı düşünen kişiler retinol’ün ne olduğuna dair araştırmalar yapıyor. Peki, retinol nedir? Retinol’ün cilde faydaları neler?

RETİNOL NEDİR?

Retinol, ince çizgilerin, kırışıklıkların ve hiperpigmentasyonun görünümünü azaltma kabiliyetiyle bilinen popüler bir cilt bakım bileşenidir.

Retinol kullanımı son zamanlarda cilt bakımında çok popüler hale geldi. Cildini önemseyen herkes retinolleri mutlaka cilt bakım rutinine dahil ediyor. Ancak retinol kullanımı hakkında bazı doğru bilinen yanlışlar var.

Cilt bakımınıza ekleyeceğiniz retinol içerikli ürünler sayesinde yaşlanma belirtilerini de en aza indirebilirsiniz.

RETİNOL’ÜN CİLDE FAYDALARI NELER?

Retinoller, kollajen üretimini artırarak cildi kalınlaştırmaya yardımcı olabilir. Yani cildinizi inceltmez. Cilt bariyerini daha güçlü ve dayanıklı hale getirir.

Retinoller genellikle yaşlanmayı geciktirmek amacıyla kullanılsa da, akne tedavisi ve cilt dokusunu iyileştirmek için de faydalı olabilirler.

Retinoller, özellikle ilk kullanılmaya başlandığında tahrişe ve kuruluğa neden olabilir. Ancak bu, daha düşük bir konsantrasyonla başlanarak ve zamanla kademeli olarak artırılarak en aza indirilebilir.

Retinollerin güneş hassasiyetinden korunmak için genellikle geceleri kullanılması önerilir. Ancak gündüzleri geniş spektrumlu bir güneş koruyucu kullanıyorsanız, sabahları da retinol kullanmak güvenlidir.

Retinoller etkili olabilirken, asitler veya benzoil peroksit gibi bazı bileşenlerle birleştirildiklerinde de tahriş edici olabilirler. Retinolleri diğer aktif bileşenlerle birleştirmeden önce bir dermatolog veya cilt bakımı uzmanıyla konuşmak önemlidir.

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