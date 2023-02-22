AKP yeni seçim tarihini sızdırdı. Şikayet ettikleri Reuters içeriden bilgiyi aldı

Kaynaklar, seçimin 18 Haziran'da yapılması görüşünün öne çıktığını söyledi. Cumhur İttifakı'nın "Türkiye'yi birlikte inşa ediyoruz" sloganıyla kampanya düzenleyeceği belirtildi.



Maraş ve Hatay merkezli depremlerin 42 bini aşkın kişinin ölümüne sebep olmasının ardından seçim takvimine ilişkin tartışmalar dış basında da yer buluyor. Bloomberg'e konuşan kaynaklar seçimlerin 14 Mayıs'ta düzenleneceğini söylerken, İngiltere merkezli Reuters, seçimin 18 Haziran'da yapılması görüşünün öne çıktığını bildirdi.

ANLAŞMAYA VARILMASI ÇOK MUHTEMEL

Reuters'a konuşan hükümet yetkilisi, "Seçimlerin 18 Haziran'da yapılması konusunda anlaşmaya varılması çok muhtemel" dedi. Yetkili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşeceğini belirterek iki parti arasında bazı temaslar olduğunu, nihai kararın liderler tarafından verileceğini söyledi.

"ERDOĞAN VE BAHÇELİ ONAYLAYACAK"

Başka bir kaynak ise, "Seçimler için 14 Mayıs erken bir tarih gibi görünüyor. İki lider de, 18 Haziran'ı onaylayacak" ifadelerini kullandı. Üst düzey hükümet yetkilisi, seçimlerin 18 Haziran'da yapılması gerektiği görüşünün ağırlık kazandığını aktardı.

YENİ SLOGAN: TÜRKİYE'Yİ BİRLİKTE İNŞA EDİYORUZ

Öte yandan, depremden etkilenenlerin konutların temelinin mart başında atılmasının planlandığını hatırlatan başka bir hükümet yetkilisi, "Yeter söz milletindir" sloganının da rafa kaldırılacağını söyledi. Söz konusu isim, "Kayıplar çok ağır ancak o tarihe kadar en azından fiziki olarak bile olsa bir miktar depremin izlerinin silinip insanların oturabileceklerini görecekleri inşaatlar yükselmeye başlayacak. Daha önce 'yeter söz milletindir' olarak belirlenen sloganın yerini 'Türkiye'yi birlikte inşa ediyoruz' sloganı alacak" dedi ve Cumhur İttifakı'nın kazanma ihtimalini yüksek gördüğünü söyledi.