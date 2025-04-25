Reuters duyurdu: Rus yetkilinin aracı patladı, hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: Reuters
Reuters duyurdu: Rus yetkilinin aracı patladı, hayatını kaybetti

Reuters'tan yapılan açıklamaya göre Rusya'da bir üst yetkilinin aracı patladı. Moskova'daki olay sonunda yetkili hayatını kaybetti.

İngiliz haber ajansı Reuters'ın servis ettiği habere göre Rusya'nın başkenti Moskova'da patlama meydana geldi.

Patlama üst düzey bir Rus yetkilinin aracında olduğu aktarıldı. Patlama sonucu yetkili hayatını kaybetti.

Yetkilinin Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Yaroslav Moskalik olduğu bildirildi.

BİR GENERAL DAHA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kimyasal Silahlar Birimi Komutanı General İgor Kirilov, 17 Aralık 2024'teki bir suikast sonucu öldürülmüştü.

Kirillov, evinin yakınlarında bir scootera gizlenmiş bombanın patlaması sonucunu hayatını kaybetmişti.

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