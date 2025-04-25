Reuters duyurdu: Rus yetkilinin aracı patladı, hayatını kaybetti

İngiliz haber ajansı Reuters'ın servis ettiği habere göre Rusya'nın başkenti Moskova'da patlama meydana geldi.
Patlama üst düzey bir Rus yetkilinin aracında olduğu aktarıldı. Patlama sonucu yetkili hayatını kaybetti.
Yetkilinin Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Yaroslav Moskalik olduğu bildirildi.
BİR GENERAL DAHA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kimyasal Silahlar Birimi Komutanı General İgor Kirilov, 17 Aralık 2024'teki bir suikast sonucu öldürülmüştü.
Kirillov, evinin yakınlarında bir scootera gizlenmiş bombanın patlaması sonucunu hayatını kaybetmişti.