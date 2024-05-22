Reuters Türkiye'nin kaybettiği 15 yılı telafi edemeyeceğini yazdı

Reuters'ın belirlediği uzmanlarla gerçekleştirdiği analizde Brezilya, Nijerya ve Türkiye'den, en riskli konumda bulunan Mısır ve Zambiya'ya kadar birçok ülkenin kredi notlarının yeniden yükseltilmeye başlandığına dair işaretlerin arttığı ortaya çıktı.

Ülkelerin borçlanma maliyetlerini etkilediği için kredi notlarını yakından takip eden ekonomi uzmanlarının birçoğu, yıllardır düşürülen kredi notlarının yeniden artırılmaya başlandığına dikkat çekerken bu durum borç baskılarının arttığı uyarılarıyla ise bir çelişki içerisine giriyor.

Bank of America'ya göre kredi derecelendirme kuruluşları S&P, Moody's ve Fitch bu yıl değerlendirdiği ülkelerin dörtte üçünün kredi notunu yukarı çekti. Değerlendirme kapsamına alınan ülkelerin kredi notlarının neredeyse tamamı COVİD-19 salgınının ilk yılında düşürülmüştü.

Dünya genelinde faiz artışlarının durmasıyla, kredi notları daha fazla da yukarı çekilebilir.

"NOTLAR MALİ POLİTİKA ADIMLARI VE PARASAL SIKILAŞTIRMAYLA YÜKSELDİ"

Değerlendirme kuruluşu Moody's, ekonomisi gelişmekte olan 15 ülkenin kredi notu görünümünü pozitif olarak korurken, S&P değerlendirme kuruluşu ise 17 ülkenin kredi notunu pozitif olarak gçrüyor. Fitch ise küresel finansal krizin ardından kredi notu artışlarından bu yana en yüksek kredi notu artıran değerlendirme kuruluşu.

Fitch'in ülke notları grubu başkanı Ed Parker, ülkelerin kredi notlarının birçok nedenden dolayı artırıldığını ifade etti. Parker'ın yaptığı açıklamaya göre bazı ülkelerin kredi notları koronavirüs ve Ukrayna savaşı kaynaklı enerji fiyat artışlarının etkisini kaybetmesiyle yükseltildi. Diğer ülkelerin ise uyguladığı sıkı politikalar nedeniyle kredi notlarının yükselmiş olabileceğini ifade etti.

Parker az gelişmiş ülkelerin tahvil piyasalarına yeniden erişebilmesinin kredi notlarının yükseltilmesinde etkili olduğunu belirtti.

İşin kötü yanı ise son zamanlarda kredi notlarındaki artışın notların düşürüldüğü son 10 ila 15 yılı telafi edemeyecek.