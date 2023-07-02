Reuters'tan Bilal Erdoğan haberi hakkında açıklama

Amerika'nın Sesi'ne yazılı açıklama yapan Reuters sözcüsü “Haberimiz Thomson Reuters Güven İlkeleri ve küresel kamu yararına adil ve doğru habercilik yayınlama yönündeki bağlılığımıza uygun olarak hazırlanmıştır. Haberimizin arkasındayız” dedi.

AKP 'KARA LEKE' TEPKİSİNDE BULUNMUŞTU

Haberin yayınlanmasının ardından hükümet yetkililerinden tepkiler art arda gelmişti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Bilal Erdoğan ile ilgili iddiaları “bir senaryodan oluşturulan haberin gazetecilik tarihi açısından kara bir leke olduğunu” sözleriyle reddetmişti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise NATO Zivesi öncesi Reuters’ın Bilal Erdoğan'a yönelik manipülasyon ve yalan haber yapmasını kınadığını belirtmişti.

Habere tepki gösterenler arasında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik de yer aldı.

ERİŞİM ENGELİ KARARI

İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Mahkemesi, Reuters haberi içeriğini yayınlayan 93 haber sitesi ve Twitter adresine erişimin engellenmesine karar vermişti.