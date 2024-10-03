Reuters’tan Türkiye için şaşırtan dolar tahmini

Türk lirasının dolar karşısındaki kaybının yılsonunda %5'e ulaşması bekleniyor.

Ajansın gelişmekte olan piyasa para birimlerine yönelik anketine göre, doların bir ay sonra 34,63 TL, yıl sonunda 36 TL, altı ay sonra 37,67 TL ve 12 ay sonra 41,25 TL olması bekleniyor.

Geçen yıl ve 2024'ün ilk yarısında ciddi kayıplar yaşayan gelişmekte olan ülkelerin para birimleri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini 50 baz puan indirmesinin ardından dolara karşı değer kazanmıştı.

Ancak, önümüzdeki dönemde Fed'in 25 baz puan faiz indirimine gitmesi bekleniyor. Bu durum, söz konusu para birimlerinde yükseliş döneminin sona yaklaştığını gösteriyor.

MERKEZ BANKASI’NIN DOLAR TAHMİNİ

Eylül ayında katılımcıların yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi 37,16 TL olmuştu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bu anket döneminde 42,43 TL olarak gerçekleşmişti.