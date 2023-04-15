Revani tatlısı nasıl yapılır? Revani tatlısı tarifinin malzemeleri neler?

Ramazan ayının vazgeçilmez tatlısı Revani iftar sonrası sofraları süslüyor. Revani tatlısını yapmak isteyenler Revani tarifini ve Revani tatlısının püf noktalarını araştırıyor. Peki, Revani nasıl yapılır? Revani tatlısı tarifinin malzemeleri neler?

Ramazan ayında sofraların başköşesinde yer alan Revani bir gelenek haline geldi. Ramazan ayında mutlaka Revani tatlısı yapılmaktadır. Revani tatlısını yapmak isteyenler Revani tarifini araştırıyor. Sizler için Revani tatlısının yapılışını ve Revani tatlısı püf noktalarını derledik. İşte Revani tarifi..

REVANİ TATLISI MALZEMELERİ NELER?

- 2 su bardağı un

- 1 su bardağı şeker

- 1/2 su bardağı sıvı yağ

- 1 adet yumurta

- 2 yemek kaşığı limon suyu

- 1 paket kabartma tozu

- 1 su bardağı şerbet (şeftali, portakal veya limon gibi)

REVANİ TATLISI TARİFİ NASIL YAPILIR?

Tüm hamur malzemelerini bir kasede karıştırın.

Hamuru açın ve ufak dilimler halinde kesin.

Her dilimi şerbetli suda hafifçe ıslatın ve şekerli karışım içinde kıvırın.

Yağlı tepsiye dizin ve 180 derecelik fırında 25-30 dakika boyunca pişirin.

Şerbeti hazırlayın ve revanilerin üzerine dökün. Servis yapmadan önce soğumasını bekleyin.

REVANİ TARİFİNİN PÜF NOKTALARI NELER?

Un miktarı: Tarifte verilen un miktarı genellikle doğru, ancak hamurun kıvamına göre fazla veya eksik olabilir. Hamurun yapışmaması için gereken kadar un ekleyin veya eksik kalan miktarı tamamlayın.

Yağ miktarı: Tarifte verilen yağ miktarı genellikle yeterlidir, ancak hamurun yapısına göre fazla veya eksik olabilir. Hamurun pürüzsüz ve elastik olması için gereken kadar yağ ekleyin.

Şeker: Şeker miktarını isteğinize göre artırabilir veya azaltabilirsiniz. Şerbeti de aynı şekilde tatlandırabilirsiniz.

Pişirme süresi: Fırınınızın ısısı ve revanilerin kalınlığına göre pişirme süresi değişebilir. Revaniler piştiğinde altı kızarır ve üstü hafifçe sararır.

Şerbet: Şerbeti servis yapmadan önce yeterli derecede soğutun, aksi halde revanilerin dışı kızarabilir ve içi kaynayabilir. Şerbeti de isteğinize göre portakal, limon veya şeftali gibi farklı meyvelerle de yapabilirsiniz.