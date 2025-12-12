Revna Sarıgül ile Ömer Sarıgül arasındaki gerginlik devam ediyor. Revna Sarıgül'ün, evliliklerinde yaşandığı iddia edilen aldatmalar nedeniyle ünlü avukat Kezban Hatemi aracılığıyla boşanma davası açtığı öğrenildi.

Sarıgül'ün ayrıca eşi Ömer Sarıgül hakkında uzaklaştırma kararı da aldırdığı belirlendi.

Sabah gazetesinden Bülent Cankurt, konuyla ilgili şu satırları kaleme aldı: "Revna Sarıgül'ün 2019'da evlendiği Ömer Sarıgül'den ihanet iddiasıyla boşanma kararı aldığını tüm Türkiye benden öğrenmişti.

Benim haberimin ardından sosyal medyada evliliğinde sorun yaşadığı kabul eden Revna Sarıgül'ün ünlü boşanma avukatı Kezban Hatemi'ye vekalet verdiğini de yazmıştım.

Şimdi de öğrendim ki, Hatemi, Revna Sarıgül'ün boşanma davasını açmış. Bu arada Revna Hanım, eşi Ömer Sarıgül'ün kendisini bir kez değil birçok kez aldattığını öğrenmiş.

Bu yüzden midir yoksa aralarında başka şeyler de mi var bilmem ama Revna Hanım bir de eşini kendisinden uzaklaştırma kararı çıkarttırmış.

Bu karardan da anlaşılacağı gibi Revna-Ömer Sarıgül çiftinin boşanması sancılı geçecek.

Kezban Hatemi'nin Revna Hanım'ın avukatı olduğunu ve yüksek boşanma tazminatları kopardığını düşünürsek, daha çok Ömer Sarıgül için bu davanın çok zorlu geçeceği kesin."

REVNA SARIGÜL KİMDİR?

Revna Sarıgül, 1995 yılında İstanbul'da doğmuş bir dijital içerik üreticisi ve sosyal medya fenomeni. İş insanı Dursun Çakır'ın kızı olan Revna Nazlı Sarıgül, King's College London'da İşletme ve Ekonomi bölümünden yüksek dereceyle mezun oldu.

Ardından Le Cordon Bleu London ve Leiths Cookery School gibi prestijli okullarda aşçılık ve sağlıklı beslenme eğitimleri almış.

2018'den beri YouTube ve Instagram'da sağlıklı, pratik ve yaratıcı yemek tarifleri paylaşarak geniş bir takipçi kitlesi kazandı.

2019 yılında Ömer Sarıgül ile evlenmiş ve bu evlilikten iki çocuğu var.

ÖMER SARIGÜL KİMDİR?

Ömer Sarıgül, siyasetçi Mustafa Sarıgül'ün (eski Şişli Belediye Başkanı) küçük oğlu ve iş insanı. Mimarlık eğitimi almış, ancak mesleğini özel projelerde sınırlı kullandı.

Galatasaray taraftarı olarak bilinen Ömer Sarıgül, Boğaz'da butik otel ve nargile salonu gibi işletmelerde yer aldı.

2019'da Revna Sarıgül ile evlenmiş, çiftin iki oğlu bulunuyor. Son dönemde boşanma süreciyle gündeme geliyor.

