Rey Manaj gözünü açtı, doktorlara o soruyu sordu

Kaynak: İHA
Rey Manaj gözünü açtı, doktorlara o soruyu sordu

Göztepe maçında ambulansla hastaneye kaldırılan Sivasspor'un Arnavut futbolcusu Rey Manaj, kendine geldiğinde doktorlara, "Haftaya oynayabilecek miyim?" sorusunu sordu.

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında evinde Göztepe ile karşılaşan Sivasspor'da Arnavut futbolcu Rey Manaj, 3. dakikada Koray Günter ile yaşadığı sakatlık nedeniyle ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"HAFTAYA OYNAYABİLECEK MİYİM"

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde tedavi altına alınan Manaj, kendine gelince doktorlara, "Haftaya oynayabilecek miyim?" sorusunu sordu. SCÜ Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan ile SCÜ Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Prof. Dr. Ünal Özüm de Rey Manaj’ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Rey Manaj gözünü açtı, doktorlara o soruyu sordu
Rey Manaj gözünü açtı, doktorlara o soruyu sordu