Rey Manaj İstanbul'a doğru!

Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Rey Manaj İstanbul'a doğru!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un oyuncusu Rey Manaj Beşiktaş'ın transfer listesine girdi.

Beşiktaş ara transferin açılmasıyla beraber çalışmalarına başlarken Türkiye'de gözünü Sivassporlu Rey Manaj'a çevirdi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Beşiktaş, Rey Manaj için Sivasspor ile görüşmelere başladı.

Sivasspor ile sözleşmesini yenileyen Manaj siyah beyazlı ekibin transfer teklifine sıcak bakarken kulübü ise ancak iyi bir bonservis bedeli ile oyuncuya ayrılık izni verebilir. Manaj Sivasspor - Galatasaray maçı sırasında Barış Alper'e yaptığı sert hareket ile günlerce gündemi meşgul etmişti.

İKİ OYUNCU KİRALIK GİDEBİLİR

Kırmızı beyazlı ekipte bu sezon 12 maça çıkıp 954 dakika süre alan Rey Manaj 4 gol, 1 asistlik skor katkısı verdi. Beşiktaş'ın Manaj transferi karşılığında Sivasspor'a Mustafa Hekimoğlu ve Can Keleş'i sezon sonuna kadar kiralık olarak vermesi gündemde.

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