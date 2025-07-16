Rey Manaj Süper Lig ekibiyle Avrupa'ya açılabilir!

Kaynak: Haber Merkezi
Rey Manaj Süper Lig ekibiyle Avrupa'ya açılabilir!

Sivasspor'un Arnavut golcüsü Rey Manaj ile Kocaelispor ve Samsunspor ilgileniyor.

Sivasspor'da gösterdiği performansla Süper Lig'de adından söz ettiren Arnavut golcü Rey Manaj yeni sezonda Avrupa'da mücadele edecek olan Samsunspor'un transfer gündemine geldi.

SAMSUNSPOR'DAN REY MANAJ HAMLESİ

Alman çalıştırıcı Thomas Reis'in kadrosunda görmeyi istediği 28 yaşındaki oyuncu için önümüzdeki günlerde Sivasspor ile Samsunspor arasında görüşme gerçekleştirilmesi bekleniyor.

KOCAELİSPOR DA TEKLİF HAZIRLIĞINDA

Öte yandan Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor'un da Manaj için transfer teklifi hazırlığında olduğu belirtiliyor.

SİVASSPOR'DA KARİYER ZİRVESİNE ULAŞTI

İki sezondur Sivasspor forması giyen Rey Manaj Yiğidolar ile çıktığı toplam 63 maçta 34 gol, 8 asistlik performansla kariyer dönemini geçirdi.

Son Haberler
Aleyna Kalaycıoğlu hastanelik oldu
Aleyna Kalaycıoğlu hastanelik oldu
Murat Çalık hakkında flaş gelişme! Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti
Murat Çalık hakkında flaş gelişme! Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti
New York borsası yükselişle açıldı (16 Temmuz 2025)
New York borsası yükselişle açıldı
Borsa günü düşüşle tamamladı (16 Temmuz 2025)
Borsa günü düşüşle tamamladı
Trabzonspor hazırlık maçı programını duyurdu!
Trabzonspor hazırlık maçı programını duyurdu!