Rey Manaj Süper Lig ekibiyle Avrupa'ya açılabilir!

Sivasspor'da gösterdiği performansla Süper Lig'de adından söz ettiren Arnavut golcü Rey Manaj yeni sezonda Avrupa'da mücadele edecek olan Samsunspor'un transfer gündemine geldi.

SAMSUNSPOR'DAN REY MANAJ HAMLESİ

Alman çalıştırıcı Thomas Reis'in kadrosunda görmeyi istediği 28 yaşındaki oyuncu için önümüzdeki günlerde Sivasspor ile Samsunspor arasında görüşme gerçekleştirilmesi bekleniyor.

KOCAELİSPOR DA TEKLİF HAZIRLIĞINDA

Öte yandan Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor'un da Manaj için transfer teklifi hazırlığında olduğu belirtiliyor.

SİVASSPOR'DA KARİYER ZİRVESİNE ULAŞTI

İki sezondur Sivasspor forması giyen Rey Manaj Yiğidolar ile çıktığı toplam 63 maçta 34 gol, 8 asistlik performansla kariyer dönemini geçirdi.