Rey Manaj'ın yeni takımı belli oldu: Bonservisi şok etti!

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Rey Manaj'ın yeni takımı belli oldu: Bonservisi şok etti!

Sivasspor'un golcü oyuncusu Rey Manaj'ın yeni takımı belli oldu.

Süper Lig'de Sivaspor formasıyla yıldızlaşarak adından söz ettiren Arnavut golcü Rey Manaj'ın yeni adresi BAE ekibi Sharjah FC oldu.

Sharjah FC 28 yaşındaki forvetle 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Henüz bonservis rakamı açıklanmasa da yabancı kaynaklar tarafından Sivasspor'un bu transferden 2 milyon Euro gelir elde edeceği öne sürülüyor.

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