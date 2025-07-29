Rey Manaj'ın yeni takımı belli oldu: Bonservisi şok etti!

Süper Lig'de Sivaspor formasıyla yıldızlaşarak adından söz ettiren Arnavut golcü Rey Manaj'ın yeni adresi BAE ekibi Sharjah FC oldu.

Sharjah FC 28 yaşındaki forvetle 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

رسمــياً | ري ماناي ????

الهداف الألباني ينضم إلى صفوف المـ????ـلك بعقد يمتد لموسمين ????

قادماً من سيفاسبور التركي.. ليستكمل مسيرته التهديفية بقميص الشارقة ⚽️



الجماهير الشرجاوية.. رحّبوا معنا بالنجم الجديد ????#نادي_الشارقة pic.twitter.com/EYdDVr0zFS — نادي الشارقة لكرة القدم (@SharjahFC) July 29, 2025

Henüz bonservis rakamı açıklanmasa da yabancı kaynaklar tarafından Sivasspor'un bu transferden 2 milyon Euro gelir elde edeceği öne sürülüyor.