Reyhan ne demek? Reyhan isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Reyhan da son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Reyhan ne demek? Reyhan isminin anlamı nedir?