Reyhan ne demek? Reyhan isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Reyhan da son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Reyhan ne demek? Reyhan isminin anlamı nedir?

Reyhan ne demek? Reyhan isminin anlamı nedir?

Reyhan adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Reyhan isminin anlamını araştırıyor. Peki, Reyhan ne demek? Reyhan isminin anlamı nedir?

REYHAN NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Reyhan ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Sadık kimse.

- Fesleğen.

- Rızık, geçimlik, rahmet.

REYHAN İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Reyhan ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir ve Reyhan adını koymak caizdir.

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