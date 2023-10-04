Reyhan otu hazımsılığa iyi geliyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan hazımsızlığa iyi gelen reyhan otunun faydaları dikkat çekti.

HAZIMSIZLIK NEDİR?

Dispepsi (hazımsızlık), çoğu zaman yemek yemeye bağlı olarak gelişse de bazı durumlarda enfeksiyonlar veya kullanılan birtakım ilaçlara bağlı şekilde de ortaya çıkabilen karnın üst bölgesindeki ağrı ve şişkinlik hissidir.

HAZIMSIZLIK BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Karın ağrısı

-Aşırı tokluk hissi

-Üst abdominal bölgede (üst karın) şişlik

-Ağız yoluyla gaz çıkarma (geğirme)

-Midede aşırı doluluk hissi

-Mide yanması

-Reflü (mideden ağıza asit gelmesi)

-Mide bulantısı ve kusma

REYHAN OTU NASIL KULLANILIR?

Taze olarak salatalarda kullanabilirsin. Salatana eşsiz bir aroma katacaktır. Kurutulmuş reyhan otuyla ya da taze reyhan otuyla konuklarına mis kokulu çaylar demleyebilirsin. Kurutulmuş reyhan, baharat olarak makarnalara, pilavlara ve özellikle çorbalara çok yakışır.