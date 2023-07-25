Reyhan şerbeti nasıl yapılır? Reyhan şerbeti tarifinin malzemeleri neler?

Yaz sıcaklarının sevilen lezzetlerinden reyhan şerbeti taze reyhandan yapılan doğal bir içecektir. Reyhan şerbeti tarifini sizler için derledik. Peki, reyhan şerbeti nasıl yapılır? Reyhan şerbeti tarifinin malzemeleri neler?

Reyhan şerbeti nasıl yapılır? Reyhan şerbeti tarifinin malzemeleri neler?

Hava sıcaklarının artmasıyla soğuk içeceklere olan ilgi de arttı. Taze reyhan kullanılarak yapılan reyhan şerbeti kavurucu sıcaklara birebir. Peki, reyhan şerbeti nasıl yapılır? Reyhan şerbeti tarifinin malzemeleri neler?

İşte reyhan şerbeti tarifi…

REYHAN ŞERBETİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- 2 bağ taze reyhan

- 1,5 su bardağı toz şeker

- 4 litre sıcak su

- 1adet limonun suyu

- 2 adet çubuk tarçın

- 8 adet karanfil

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REYHAN ŞERBETİ NASIL YAPILIR?

Taze reyhanları şekerle birlikte 3-4 dakika ovun.

Hazırladığınız harcı derin bir tencereye aktarın ve üzerine sıcak su, tarçın çubuğu, karanfil, limon suyunu ekleyip karıştırın.

Karışımı soğuyana kadar oda sıcaklığında bekletin.

Servis etmeden önce süzdürün ve servis esnasında bol buzla birlikte servis edin.

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