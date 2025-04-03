Reynmen'den Oktay Saral'a: 'Benim konserimi iptal eden sizsiniz!'

Aktaş, "Siz benim konserimi bir tweet yüzünden iptal ettirmiştiniz" diyerek geçmişte yaşadığı benzer bir olayı hatırlattı.

GÖKHAN ÜNVER'E YÖNELİK TEPKİLER VE İPTALLER

Son dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) operasyonlarına sessiz kaldığı gerekçesiyle eleştirilen komedyen Gökhan Ünver, sosyal medyada büyük tepki topladı. Ünver, Instagram’da 300 bin takipçi kaybetti, X (Twitter) hesabını kapattı ve bir video paylaşarak eleştirilere adeta göz kırptı.

Ünver'in Avcılar Belediyesi başta olmak üzere birçok belediyede planlanan gösterileri iptal edildi. Bu iptallerin ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral devreye girerek, "Bu durum, CHP iktidara gelirse neler olacağının özeti. Demokrasiyi yalnızca çıkarlarına uyduğunda savunuyorlar" ifadelerini kullandı.

REYNMEN'DEN GEÇMİŞE DAİR SERT HATIRLATMA

Saral'ın bu açıklamalarına ünlü şarkıcı Reynmen (Yusuf Aktaş) sessiz kalmadı. Aktaş, Saral'ın paylaşımını alıntılayarak geçmişte yaşadığı bir olayı gündeme getirdi:

"Oktay Abicim, siz benim 'öznesi bile olmayan' bir tweet yüzünden Kocaeli’ndeki konserimi iptal ettirmiştiniz, hava muhalefetini bahane ederek. Oysa ben size değil, halka verecektim konserimi. Organizatör aradı, 'Reynmen tweet mi atmış ne yapmış, istemiyorlarmış' dedi."

Reynmen'in bu paylaşımı, sanatçıların siyasi baskılar nedeniyle karşılaştığı engellere dikkat çekti. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran açıklama, kısa sürede binlerce beğeni ve paylaşım aldı.

TEPKİLER SÜRÜYOR: "İKİ YÜZLÜLÜK MÜ?"

Reynmen'in bu çıkışı, "Aynı iktidar mensupları, kendi çizgilerindeki isimlere destek verirken, muhalif görüşlü sanatçıların önünü kesiyor mu?" sorusunu da beraberinde getirdi. Kullanıcılar, "Sanat siyaset üstü olmalı" ve "İptaller keyfi mi?" yorumlarıyla tartışmayı büyüttü.

Gökhan Ünver henüz bu gelişmelere yanıt vermezken, Oktay Saral'ın Reynmen'in sözlerine cevap verip vermeyeceği merak konusu oldu.