Reyting mücadelesinin en ateşli günü

1 Eylül’de yeni sezonun başlamasıyla birlikte ekranları süsleyen diziler de izleyicilerle buluşmaya başladı.

Henüz sezonun başında olmamıza rağmen gün bazında haftanın en çekişmeli günü olarak Salı dikkat çekiyor. Geçen yıldan devam eden ‘Bahar’ (Show TV), ‘Kral Kaybederse’ (Star TV) ve ‘Mehmed Fetihler Sultanı’ (TRT 1) ile bu dönemde izleyici karşısına çıkan ‘Gözleri KaraDeniz’ (atv) ve ‘Kıskanmak’ın (NOW TV) da yarışa katılmasıyla rekabet iyice kızıştı. Ayrıca gündüz kuşağı programları (Müge Anlı ile Tatlı Sert, Esra Erol’da) ile ‘MasterChef Türkiye’yi (TV8) de bu rekabet ortamına ekleyince, ortaya çıkan tablo hakikaten diğer günlere göre, Salı’nın ne kadar kıran kırana bir reyting yarışıyla geçtiğini bize gösteriyor. ‘Kral Kaybederse’ ile ‘Mehmet Fetihler Sultanı’nın reytinglerinde düşüş var. ‘Kral Kaybederse’nin geçtiğimiz haftadan devam eden kan kaybı sürüyor.

Bakalım, ilerleyen haftalarda Salı günü reytinglerine ilk yenik düşen dizi hangisi olacak?

‘Sevince’ filminin galası gerçekleşti

Başrollerini Hayat Van Eck, Bahar Şahin, Sevinç Erbulak ve Altan Erkekli’nin paylaştığı, yapımcılığını Bülent Çatar’ın, yönetmenliğini Barış Başar’ın üstlendiği, senaryosunu Barış Başar ve Ünal Yeter’in kaleme aldığı ‘Sevince’nin galası gerçekleştirildi.

Galaya film ekibinin yanı sıra sanat, iş ve medya dünyasından ünlü isimleri katıldı. Geceye ayrıca otizm konusunda çalışmalar yürüten derneklerin temsilcileri de katıldı. Bu özel buluşma hem filmin duygusal yolculuğunu hem de toplumsal farkındalık mesajını pekiştirdi.

Yarın (26 Eylül) vizyona girecek film, otizmli bir piyano öğrencisi olan Cem’in (Hayat Van Eck), hayallerinin peşinden İstanbul’a gelen Elif (Bahar Şahin) ile kesişen yolculuğunu anlatıyor.

‘Gel Yeniden Başlayalım’ turneye çıkıyor

Psikolog ve yazar Gökhan Çınar, ‘Katarsis: Gel Yeniden Başlayalım’ ile Türkiye turnesine çıkıyor. Gösteri, Türkiye’de 12 şehri kapsayan bir turneyle son kez gerçekleşecek.

Psikoloji alanında yaptığı çalışmaların yanı sıra medya ve yeni medyada psikolojik içeriklerle toplumsal yaralara da parmak basan, gösterileriyle binlerce kişiyle dertleşen Gökhan Çınar, gösterisinde izleyenlerin kendi hayat hikâyelerine bakarken dans performansları ve video anlatımlarıyla benzersiz bir deneyim yaşatacak.

Gösteri, 11 Ekim’de Mersin, 12 Ekim’de Adana, 19 Ekim’de Bursa, 20 Ekim’de İzmir, 27 Ekim’de Antalya, 1 Kasım’da Ankara, 3 Kasım’da Konya, 1 Aralık’ta Samsun, 2 Aralık’ta Trabzon, 8 Aralık’ta Diyarbakır, 9 Aralık’ta Gaziantep ve 10 Aralık’ta Kahramanmaraş’ta sahnelenecek.