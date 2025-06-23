Reyting rekorları kıran efsane ana haber ikonu ekranlara geri dönüyor! Yanına kimse yaklaşamıyordu...

Medyaradar’da 'Ekran Kedisi'nin kulis bilgisine göre emekli olduğu bir daha haber sunmayacağı iddia edilen ana haber ikonu Fatih Portakal’ın eski kanalı FOX’a (yeni adıyla NOW) dönme ihtimali olduğunu öne sürdü.

PORTAKAL GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Geçtiğimiz hafta Sözcü TV'de son yayını yapan ve izleyicilerine veda eden haber spikeri Fatih Portakal'ın emekli olacağı gündeme geliyordu. Portakal'ın gelecek sezon da haber sunmaya devam edeceği ve eski kanalı NOW'a döneceği ise öne sürülmeye başlandı.

DÖNME İHTİMALİ OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Medyaradar’dan 'Ekran Kedisi' Fatih Portakal ile ilgili şu çarpıcı kulis bilgisini paylaştı, “Portakal’ın eski kanalı FOX’a (yeni adıyla NOW) dönme ihtimali olduğu iddia ediliyor. Selçuk Tepeli krizi sonrası kanal yöneticilerinin Portakal’ın dönüş yolunu açtığı konuşuluyor. Bekleyip göreceğiz…" ifadelerine yer verdi.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE BIRAKTIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Yaklaşık iki senedir SZC TV'de ana haber bültenini sunan Fatih Portakal, 13 Haziran'da Sözcü TV'den ayrıldığını açıklamıştı. Portakal, “Yine noktayı koyma zamanı. İyi başladım iyi bitirdim. Sözcü TV'ye son ana haberi yapıp yine emekliliğe geçtim. Güzel geçen bir 2,5 yıldır. Mesleğe nokta mı yoksa virgül mü zaman gösterecek. Ama şu anda kendime zaman ayırmam gerektiğini çok iyi biliyorum. Anın değerini vermem gerekiyor. Bekle beni yeni yaşam” sözleriyle veda etmişti.