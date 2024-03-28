Reyting rekortmeni Bahar dizinin finali ifşa oldu. İntihar sahnesi damga vuracak

Reyting rekortmeni Bahar dizinin finali ifşa oldu. İntihar sahnesi damga vuracak
Kaynak: OdaTV
Reyting rekorlarını kıran ve başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya'nın paylaştığı Bahar dizisinin finali belli oldu. İntihar sahnesi diziyi başka bir boyuta taşıyacak.
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Reyting rekortmeni Bahar dizinin finali ifşa oldu. İntihar sahnesi damga vuracak 1

13 Şubat’ta Show TV’de ilk gösterimini yapan “Bahar”, izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başardı ve reytinglerde zirveye oturdu.

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Reyting rekortmeni Bahar dizinin finali ifşa oldu. İntihar sahnesi damga vuracak 2

Kısa sürede en çok izlenen diziler arasına giren “Bahar”, doktor Timur ve eşi Bahar’ın etrafında dönen dramatik bir hikayeyi anlatıyor.

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Reyting rekortmeni Bahar dizinin finali ifşa oldu. İntihar sahnesi damga vuracak 3

Bahar’ın karaciğer hastalığı teşhisi konulduğunda, hayatta kalma mücadelesi başlar ve doktor Evren, acil bir karaciğer nakli yapılmazsa Bahar’ın hayatının tehlikede olduğunu söyler.

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Reyting rekortmeni Bahar dizinin finali ifşa oldu. İntihar sahnesi damga vuracak 4

Timur’un karaciğeri uyumlu çıkınca, onun bir kısmını Bahar’a bağışlama kararı alır ve bu, ailenin kaderini değiştirir.

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Reyting rekortmeni Bahar dizinin finali ifşa oldu. İntihar sahnesi damga vuracak 5

Güney Kore’nin “Dr. Cha” dizisinden esinlenen “Bahar”, orijinal hikayede bir kadının, karaciğer nakli gerektiğinde eşinin desteğini alamayıp doktorluk mesleğine geri dönüşünü işler.

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Reyting rekortmeni Bahar dizinin finali ifşa oldu. İntihar sahnesi damga vuracak 6

“Bahar” ve “Dr. Cha” benzer temalara sahipken, "Dr. Cha"da kayınvalide karakterinin olmaması iki dizi arasındaki belirgin bir farktır.

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Reyting rekortmeni Bahar dizinin finali ifşa oldu. İntihar sahnesi damga vuracak 7

"Bahar"ın finalinde, Bahar üç yıl sonra motosiklet ehliyetini alır ve kendi kliniğini açar. Timur ve annesiyle ilişkisi zamanla güçlenir.

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Reyting rekortmeni Bahar dizinin finali ifşa oldu. İntihar sahnesi damga vuracak 8

Doktor Evren, Bahar’a olan hislerini açıklasa da, Bahar karşılıklı sevginin değerini vurgulayarak onun teklifini kibarca reddeder.

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Reyting rekortmeni Bahar dizinin finali ifşa oldu. İntihar sahnesi damga vuracak 9

Evren hayatında yeni bir başlangıç yaparken, Rengin de babasının bakım merkezinin yöneticiliğini üstlenir.

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Reyting rekortmeni Bahar dizinin finali ifşa oldu. İntihar sahnesi damga vuracak 10

Sosyal medyada, Timur’un yaşananlara daha fazla dayanamayıp intihar edeceği söylentileri dolaşmaktadır.

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