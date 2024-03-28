Reyting rekortmeni Bahar dizinin finali ifşa oldu. İntihar sahnesi damga vuracak

13 Şubat’ta Show TV’de ilk gösterimini yapan “Bahar”, izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başardı ve reytinglerde zirveye oturdu.
Kısa sürede en çok izlenen diziler arasına giren “Bahar”, doktor Timur ve eşi Bahar’ın etrafında dönen dramatik bir hikayeyi anlatıyor.
Bahar’ın karaciğer hastalığı teşhisi konulduğunda, hayatta kalma mücadelesi başlar ve doktor Evren, acil bir karaciğer nakli yapılmazsa Bahar’ın hayatının tehlikede olduğunu söyler.
Timur’un karaciğeri uyumlu çıkınca, onun bir kısmını Bahar’a bağışlama kararı alır ve bu, ailenin kaderini değiştirir.
Güney Kore’nin “Dr. Cha” dizisinden esinlenen “Bahar”, orijinal hikayede bir kadının, karaciğer nakli gerektiğinde eşinin desteğini alamayıp doktorluk mesleğine geri dönüşünü işler.
“Bahar” ve “Dr. Cha” benzer temalara sahipken, "Dr. Cha"da kayınvalide karakterinin olmaması iki dizi arasındaki belirgin bir farktır.
"Bahar"ın finalinde, Bahar üç yıl sonra motosiklet ehliyetini alır ve kendi kliniğini açar. Timur ve annesiyle ilişkisi zamanla güçlenir.
Doktor Evren, Bahar’a olan hislerini açıklasa da, Bahar karşılıklı sevginin değerini vurgulayarak onun teklifini kibarca reddeder.
Evren hayatında yeni bir başlangıç yaparken, Rengin de babasının bakım merkezinin yöneticiliğini üstlenir.
Sosyal medyada, Timur’un yaşananlara daha fazla dayanamayıp intihar edeceği söylentileri dolaşmaktadır.