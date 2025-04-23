Reyting rekortmeni dizi Uzak Şehir oyuncusu veda etti

Kanal D’de yayınlanan fenomen dizisi Uzak Şehir kadrosundan bir isim ayrıldı.

Uzak Şehir'de Uğur karakterini canlandıran Anıl İlter, projeye veda etti.

Anıl İlter'in canlandırdığı Doktor Uğur karakteri, dün akşam yayınlanan bölümde Demir ve Cihan'dan kaçarken araba kazası geçirerek öldü.

Projeye veda eden Anıl İlter, sosyal medya hesabından son set gününe dair paylaşımlar yaptı. Ünlü isme son sahnesinin çekiminde pasta kesildi.

İlter veda anlarını 'Çok uzun zamandır veya daha önce hiç bu kadar koymamıştı bir veda. Oyuncu ekip, yapım, kim varsa iyi ki vardınız. Eksik olmayın hiç' diyerek paylaştı.