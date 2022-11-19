Yıllar önce figüran olarak setlere gidiyordu. Şmdi çok ünlü bir oyuncu oldu

Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Ferit karakteriye izleyicinin beğenisini kazanan Mert Ramazan Demir eski görüntüsüyle sosyal medyada gündem oldu.

Son günlerin en çok konuşan ismi olan Mert Ramazan Demir, meğer kariyerine figüran olarak başlamış.

24 yaşındaki genç oyuncu Mert Ramazan Demir, Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde Afra Saraçoğlu ile başrolde yer alıyor.

Dizi ile birlikte yıldızı parlayan başarılı oyuncu sosyal medyada da hatırı sayılır bir takipçi sayısına sahip. Henüz 9 bölüm yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği karakterle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Mert Ramazan Demir'in seneler önce Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde figüran olarak yeniçeriyi canlandırması sosyal medyada gündem oldu.