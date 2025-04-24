Reytingler düştü ünlü sunucu kapının önüne kondu: 25 yıllık serüven son buldu

Avusturya'nın kamu yayıncısı ORF'nin ekran yüzlerinden biri olan Barbara Karlich, 1999 yılından bu yana hafta içi her gün izleyicileriyle buluştuğu talk show programına veda ediyor. Yaklaşık çeyrek asır boyunca yayınlanan ve geçen yıl 25. yıl dönümünü kutlayan Barbara Karlich Show, Haziran ayı sonunda son kez yeni bölümüyle ekrana gelecek. Bu gelişme, Avusturya’nın önde gelen gazetelerinden Kleine Zeitung tarafından duyuruldu.

Yapım ekibinde yer alan yaklaşık 15 kişinin işten çıkarıldığı bilgisi de yine aynı kaynak tarafından aktarıldı. ORF Program Direktörü Stefanie Groiss-Horowitz’in açıklamasına göre, programın önceden çekilmiş çok sayıda bölümü bulunuyor. Bu bölümlerin 2026 yılı sonuna kadar yayın takvimine alınması planlanıyor. Böylece Karlich’in programı ekranlardan hemen silinmeyecek.

DÜŞEN REYTİNGLER VE TASARRUF PLANLARI

Barbara Karlich Show’un sona ermesinde birkaç temel etken ön plana çıkıyor. Öncelikle izlenme oranlarında gözle görülür bir düşüş yaşandığı belirtildi. Özellikle 2024 yılında stüdyo seyircisinin kaldırılması ve eski bölümlerin tekrar tekrar yayınlanması, izleyici ilgisinin azalmasına neden oldu. 2012 yılına kıyasla programın pazar payının neredeyse yarıya düştüğü ifade ediliyor.

Bu gelişmeyle birlikte ORF yönetimi ekonomik bir hamle yaparak programın sona erdirilmesiyle 3 milyon dolar tasarruf etmeyi hedefliyor. Bu bütçenin farklı yapımlar için değerlendirilmesi planlanıyor. Henüz yeni bir format geliştirme süreci başlamış değil ancak bu değişim, kanalın yayın stratejisinde geniş çaplı bir yeniden yapılanmanın sinyali olarak da görülüyor.

BARBARA KARLİCH'İN GELECEĞİ

Program sona erse de Barbara Karlich’in ORF ekranlarından tamamen kaybolması beklenmiyor. Kleine Zeitung'un haberine göre, yapımcı Oliver Auspitz, Karlich ile yeni bir projeye imza atmak istiyor. 2026 yılı içinde hayata geçirilmesi planlanan bu yapımın geçici adı Hausbesuche olarak duyuruldu. Henüz detaylar netlik kazanmasa da formatın daha kişisel, belgesel tarzında ve izleyiciyle daha yakın temas kurmayı amaçladığı düşünülüyor.

ORF'NİN YENİLİK ARAYIŞI DEVAM EDİYOR

ORF’nin bu kararı, yalnızca bir talk show’un sonunu değil, aynı zamanda kamu yayıncılığına dair değişen dinamiklerin de bir yansıması. Geleneksel formatlardan uzaklaşma ve yeni içerik üretme yönünde atılan adımlar, özellikle genç izleyici kitlesine ulaşma arayışının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Karlich’in programı her ne kadar sadık bir izleyici kitlesine sahip olsa da, değişen medya tüketim alışkanlıkları bu tür uzun soluklu formatların sürdürülebilirliğini zorlaştırıyor.