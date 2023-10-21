Reyyan adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Reyyan isminin anlamını araştırıyor. Peki, Reyyan ne demek? Reyyan isminin anlamı nedir?
REYYAN NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Reyyan ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Suya kanmış, suya doymuş.
- Bahtı açık, candan, iyi insan.
REYYAN İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Reyyan ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Reyyan adını koymak caizdir.