Reyyan ne demek? Reyyan isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Reyyan da son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Reyyan ne demek? Reyyan isminin anlamı nedir?