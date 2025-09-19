Reyyan’ın mektubu dünyayı etkiledi: Dubai’de birincilik ödülü!

Erzincan Fen Lisesi öğrencisi Reyyan Demiriz, Universal Postal Union’ın bu yıl 54’üncüsünü düzenlediği Uluslararası Mektup Yazma Yarışması’nda Türkiye’yi temsil etti.

Yarışmanın bu yılki teması, iklim değişikliği ve çevre bilincine odaklanan “Kendinizi okyanus olarak hayal edin. Birine neden ve nasıl size iyi bakması gerektiğini açıklayan bir mektup yazın” başlığıyla belirlendi. Gençlerin hayal güçlerini ve yazma yeteneklerini kullanarak kaleme aldıkları mektuplar, konunun özgünlüğü ve küresel çevre sorunlarına duyarlılık kazandırması bakımından dikkat çekti.

Reyyan Demiriz’in yazdığı duygu ve düşünce yüklü etkileyici mektup, uluslararası jüri tarafından birincilik ödülüne layık bulundu.Erzincanlı genç yetenek, Dubai’de düzenlenen 28. UPU Kongresi’nde mektubunu okuyarak altın madalyasını ve sertifikasını teslim aldı.

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, Erzincan Fen Lisesi 9. sınıf öğrencisi Reyyan Demiriz’i tebrik etti.