İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkında yürüttüğü iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, adliyeye sevk edildi. Rezan Epözdemir, pazar günü gözaltına alınmıştı.
Soruşturma kapsamında, Epözdemir'in pasaportuna da el konulmuştu. Ünlü avukatın Levent'teki iş yerinde emniyet güçleri arama yapmıştı.
Epözdemir'in o günden bu yana emniyetteki işlemleri sürüyordu.
Türkiye'nin konuştuğu kritik davaların avukatı Epözdemir, rüşvet, siyasi ve askeri casusluk ile FETÖ'ye yardımla suçlanıyor.