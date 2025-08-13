Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi

Hakkında açılan 2 ayrı soruşturma kapsamında 10 Ağustos'ta gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkında yürüttüğü iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, adliyeye sevk edildi. Rezan Epözdemir, pazar günü gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında, Epözdemir'in pasaportuna da el konulmuştu. Ünlü avukatın Levent'teki iş yerinde emniyet güçleri arama yapmıştı.

Epözdemir'in o günden bu yana emniyetteki işlemleri sürüyordu.

Türkiye'nin konuştuğu kritik davaların avukatı Epözdemir, rüşvet, siyasi ve askeri casusluk ile FETÖ'ye yardımla suçlanıyor.

Son Haberler
Beşiktaş ayrılığı resmen duyurdu!
Beşiktaş ayrılığı resmen duyurdu!
Kahramanmaraş'ta 14 şüpheli tutuklandı
Kahramanmaraş'ta 14 şüpheli tutuklandı
Uyarı yapılmıştı! UTTS taktırmayana 28 bin TL ceza
Uyarı yapılmıştı! UTTS taktırmayana 28 bin TL ceza
Galatasaray'a dev müjde! Dursun Özbek tesis için yer seçecek
Galatasaray'a dev müjde! Dursun Özbek tesis için yer seçecek
Fenerbahçe'yi Kadıköy'de görmek hayali madalya getirdi
Fenerbahçe'yi Kadıköy'de görmek hayali madalya getirdi