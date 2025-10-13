Avukat Rezan Epözdemir’e yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Tamamlanan soruşturma kapsamında Epözdemir hakkında ‘rüşvete aracılık etmek’ suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı. Dosya değerlendirilmek üzere İstanbul 18. ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

150 BİN DOLAR RÜŞVET İDDİASI

Tanık ifadelerine göre Epözdemir, vekalet ilişkisi bulunmayan 2021 tarihli bir dosyada tahliye işlemi karşılığında toplam 150 bin dolar aldı. İddiaya göre bu paranın yarısı tahliye öncesinde, diğer yarısı ise sonrasında ödendi. Dosyadaki WhatsApp kayıtlarının da ödemeyi doğruladığı iddia edildi.

Öte yandan soruşturma dosyasında Epözdemir'in, 2022'de meslekten ihraç edilen savcı Cengiz Çallı ile maddi ilişkilerine yönelik iddialar yer alıyor. Savcılık Epözdemir'in Çallı'ya o dönemki savcılık maaşı ile geri ödenmesi mümkün olmayan paralar verdiğini savunuyor.

Epözdemir ise hakkında yürütülen soruşturmaları "kumpas" olarak nitelendiriyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında 10 Ağustos'ta rüşvet" ve "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım" ile "siyasal ve askeri casusluk" suçlamalarıyla gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir "rüşvete aracılık etmek" suçlamasıyla 14 Ağustos'ta tutuklandı.

Avukat Epözdemir, FETÖ yapılanmasıyla ilişki suçlama sebebiyle de mahkemeye çıktı. Bu suçlamadan bir tedbir kararı çıkmadı.

"Rüşvet", "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Yardım" ve "Siyasal ve Askeri Casusluk" suçlamaları sebebiyle gözaltına alınıp tutuklayan avukat Rezan Epözdemir, sosyal medyadan yaptığı açıklamada yargılandığı davadan ceza alırsa intihar edeceğini söyledi.

Epözdemir, "Benim için hiç yaşamamak onursuzca yaşamaktan iyidir. Kamuoyundan ricam hasmane tavırlarla kaleme alınan hayal ürünü ve kötü niyetli iddialara lütfen itibar etmeyiniz" ifadelerini kullanmıştı.