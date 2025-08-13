Rezan Epözdemir ile Mehmet Uçum’un derin ilişkilerini ortaya çıkardı! Medyatik isimden şok iddialar...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla 10 Ağustos'ta gözaltına alınan ve hakkında "rüşvet", "FETÖ'ye yardım" ile "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından iki ayrı soruşturma yürütülen avukat Rezan Epözdemir, AKP içeresinde kargaşaya neden oldu.

Saray ile AKP’li isimler olayda karşı karşıya gelmişti. Şamil Tayyar, Saray Başdanışmanı Mehmet Uçum'u hedef alarak, Epözdemir'in serbest bırakılması için Uçum'un İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e baskı yaptığını iddia etmiş daha sonra Uçum iddiaları yalanlamıştı. Tartışma devam ederken, medyatik isim Rasim Ozan Kütahyalı’dan bomba bir iddia geldi.

Kütahyalı, Rezan ile Uçum’un derin ilişkilerini açıkladı. Kütahyalı, “Rezan Epözdemir’le Mehmet Uçum’un adli işlerde ortak olduğu Türk adliyelerinde konuşulan bir şeydir” ifadelerini kullandı.

KÜTAHYALI: REZAN EPÖZDEMİR’LE MEHMET UÇUM ADLİ İŞLERDE ORTAK

Medyatik isim Rasim Ozan Kütahyalı, Ensonhaber’deki bugünkü yayınında Uçum ile Epözdemir arasındaki bağlantıya yer verdi. Kütahyalı, Rezan ile Uçum’un derin ilişkileri olduğunu iddia ederken şunları dile getirdi:

“Mehmet Uçum’un oğlunun Rezan Epözdemir’le beraber çalıştığı ve Rezan Epözdemir’le Mehmet Uçum’un adli işlerde ortak olduğu Türk adliyelerinde konuşulan bir şeydir. Savcılar, hakimler bunu konuşur.”

NELER YAŞANMIŞTI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla 10 Ağustos'ta gözaltına alınan ve hakkında "rüşvet", "FETÖ'ye yardım" ile "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından iki ayrı soruşturma yürütülen avukat Rezan Epözdemir'in gözaltı süresi dün itibariyle bir gün daha uzatıldı.

Avukat Rezan Epözdemir’in gözaltına alınması durumu, AKP içerisindeki klikleri ortaya çıkarmıştı. Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, Saray Başdanışmanı Mehmet Uçum'u hedef alarak, Epözdemir'in serbest bırakılması için Uçum'un İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e baskı yapmakla suçlamıştı. Evinde ve işyerinde arama yapılarak dijital materyallere el konulan Epözdemir'in gözaltı süresinin telefon şifresinin vermemesi sebebiyle uzatıldığını Tayyar belirtmişti. Uçum, Tayyar'ın iddialarına Avukatı Zeynep Yıldırım aracılığıyla hukuka aykırı iddiaların devam etmesi halinde yasal girişimde bulunacağını söyleyerek yalanlamıştı.