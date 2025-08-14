Rezan Epözdemir'in 'terör' ifadesi ortaya çıktı! 'Mossad ve CIA' detayı... Tutuklanmıştı...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında 'rüşvet vermek', 'siyasi-askeri casusluk' ve 'FETÖ/PDY'ye yardım' suçlamalarıyla avukat Rezan Epözdemir, gözaltına alındı. Epözdemir, gece saatlerinde 'rüşvet vermeye aracılık etme' suçundan sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. Epözdemir'in 'terör' soruşturması kapsamında savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı.

Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı

“BENDEN UZAKTA KONUŞULDU HER ŞEY”

Basında yer alan, Mossad ve CIA ajanıyla birlikte görüldüğü fotoğraf hakkındaki soruyu cevaplayan Epözdemir, “Orada hatırlamamakla birlikte onlara göre çok az bir süre kaldık. Hatta fotoğrafa bakıldığında tabağımın boş olduğu da görülecektir. Tam hatırlamamakla birlikte daha önce de belirttiğim gibi yaklaşık yarım saat, 45 dakika, belki 1 saat kadar oturduk, sonra da kalktık. Erken kalktığımıza eminim. CHP Genel Sekreter sıfatıyla Gürsel Tekin'in ricası üzerine katılmak durumunda kaldım. Masada neler konuşulduğunu duymadım, zaten benden uzakta konuşuldu her şey" ifadelerini kullandı.

Avukat Rezan Epözdemir’in ifadesi ortaya çıktı

“ONLARIN MASASINA GİTTİĞİMİ DE HATIRLIYORUM”

Epözdemir'in cevabı üzerine HTS kayıtlarını gösteren savcılık, mekanda beyan ettiğinden daha fazla kaldığının tespit edildiğini belirtti. Epözdemir bu soruyu ise, “Ben söz konusu masadan söylediğim zaman diliminden kalktıktan sonra aynı mekanda meslektaşım olan, aynı zamanda ağabeyim olarak gördüğüm F.E.Y.'nin de orada olduğunu gördüm. Onların masasına gittiğimi de hatırlıyorum. Bu sebeple o saate kadar baz vermiş olabilirim" dedi

TUTUKLANDI

Avukat Rezan Epözdemir, 'rüşvet vermeye aracılık etme' suçundan sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. Hakimlik, Epözdemir hakkında, 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme' ile 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım etme' suçlarından 'yurt dışına çıkış yasağı'nı içeren adli kontrol tedbiri uygulanması talebinin ise reddine karar verdi.