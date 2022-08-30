﻿Fenerbahçe Konyaspor'a yine kaybetti. Beşiktaş Sivas'ı yendi

Spor Toto Süper Lig kulüplerinin katılımıyla düzenlenen Rezerv Lig'de 4. hafta, iki maçla tamamlandı.
Ligde bugün oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: 2-1
Arabam.com Konyaspor-Fenerbahçe: 2-1
Spor Toto Süper Lig kulüplerinin katılımıyla düzenlenen Rezerv Lig'de 4. hafta, iki maçla tamamlandı.
Ligde bugün oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: 2-1
Arabam.com Konyaspor-Fenerbahçe: 2-1
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